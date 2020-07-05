شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة : يوجد 27 حالة مصابة بكورونا بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم أنه تم أكتشاف 27 حالة مصابة بفيروس كيورونا بأندية الدورى المصرى عقب إجراء بعض المسحات التى خضع لها جميع اللاعبين والأجهزة الفنية .

وأوضح محمد سلطان خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة أون تايم سبورت 2 أنه تم التنسيق بين مسئولى الزمالك و وليد العطار المدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم وتم اخطار مسئولى الزمالك عن وجود حالات بالفريق دون الاعلان عن الاسماء وذلك حفاظا على السرية .

وأشار محمد سلطان أنه سوف يجرى مسحات للاعبى الفرق قبل خوض المباريات بـ24 ساعة فى مباريات بطولة الدورى المصرى وإظهار النتيجة قبل اللقاءات وذلك لاطمئنان للاعبين و الاجهزة الفنية.

وضعت اللجنة الطبية باتحاد الكرة، شروط إقامة المباريات الودية بين فرق الدورى قبل استئناف المسابقة فى شهر أغسطس المقبل، وأوضح الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية أن المباريات الودية مسموح بها قبل عودة الدورى مع الالتزام بالاجراءات الطبية اللازمة ، وهى تعقيم الملعب الذى يستضيف المباراة قبلها وبعدها، بجانب اجراء مسحات على لاعبى الفريقين قبل المباراة وان تقام المباراة يوم ظهور نتيجة المسحة، على أن يشارك فى المباراة اللاعبين أصحاب العينات السلبية بينما يتم استبعاد وعزل أصحاب الحالات الايجابية، ونفس الأمر بالنسبة لطاقم حكام المباراة لابد من الخضوع لمسحات أيضا وظهور النتيجة قبل المباراة.

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وحدد الاتحاد المصري لكرة القدم يوم 7 أغسطس المقبل موعدا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز لموسم 19-2020 .

وأكد حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد أن استئناف المسابقة سيبدأ بالمباريات المؤجلة، كما أنه بصدد إعلان جدول المباريات على مرحلتين، تتضمن الأولى المباريات المقرر اقامتها في الفترة من 7 أغسطس المقبل وحتى نهاية الشهر نفسه، وسيتم الكشف عنه فور الوصول لموقف نهائي بشأن ملعب أسوان الذي طلب آداء مبارياته بالقاهرة، تمهيدا لإرسال الجدول إلى الجهات المعنية واعتماده رسميا قبل الإعلان عنه خلال أيام.

أضاف مدير مسابقات الاتحاد أن المرحلة الثانية للجدول وتتضمن المباريات المقرر اقامتها اعتبارا من أول سبتمبر وحتى نهاية المسابقة سيتم الكشف عنها فور إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن المواعيد النهائية للدورين قبل النهائي والنهائي لبطولتي أبطال الدوري والكونفيدرالية.



وفيما يتعلق بالدرجات الأدنى لمسابقة الدوري يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن كل ما يتردد بخصوصها مجرد اجتهادات صحفية وسوف تعلن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد القرار النهائي بشأنها الأسبوع المقبل.