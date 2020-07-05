شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الدرندلى: الأهلى سيعبر الأزمة المالية مع عودة الدورى..والتجديد لفايلر إنجاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد الدرندلى أمين الصندوق بالنادى الأهلى، أن النادى الأحمر سيعبر الأزمة المالية مع عودة النشاط الرياضى خاصة وأن إستئناف الدورى وكأس مصر وبطولة دورى الأبطال ستزيد من موارد القلعة الحمراء مع فوز الأهلى بأى بطولة، حيث ستزيد القيمة التسويقية للأحمر بجانب الحصول على المكافآت المنصوص عليها فى عقود الأهلى مع الشركات الراعية له.

وقال الدرندلى فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت، إن التجديد لفايلر المدير الفنى للفريق الأحمر لمدة موسم واحد قادم وبنفس القيمة المالية التى يحصل عليها فى هذه الظروف يعتبر نجاح وإنجاز لمجلس الأهلى، خاصة وأن المستقبل غامض للجميع وموافقة الخواجة على الاستمرار دليل على شعوره بالاستقرار فى الأهلى.

واوضح أمين صندوق الأهلى أن الصراعات القضائية مع المستشار تركى آل الشيخ انتهت تماما بعد وفاة والدته مباشرة.

من ناحية أخرى، عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، جلسة مع الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، للاطمئنان على سير البرامج التأهيلية للاعبين المصابين ، واستفسر مدير الكرة عن أحوال المُصابين وموقفهم من البرنامج العلاجي الذي يخضعون له ، وطمئن طبيب الفريق عبد الحفيظ بشأن سير الأمور بشكل جيد للاعبين المصابين، فيما يتعلق بالتدريبات التأهيلية التي ينفذها الرباعي المصاب، سعد سمير وكريم نيدفيد وحمدي فتحي ومحمد محمود ، ويُنفّذ سعد سمير برنامجًا تأهيليًّا للتعافي من آثار جراحة وتر أكيلس، في حين يستكمل محمد محمود برنامجه للتعافي من آثار جراحة الرباط الصليبي، في الوقت الذي يؤدي فيه كريم نيدفيد وحمدي فتحي برنامجيهما للتعافي من آثار جراحة غضروف الركبة.

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وإستأنف فريق الأهلي تدريباته، مساء اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة بعدما سبق ومنح الجهاز الفني اللاعبين راحة سلبية من التدريبات خلال اليومين الماضيين، وذلك في إطار البرنامج الذي تم وضعه للفريق خلال فترة الإعداد الحالية ، وشهد مران اليوم جلسة سريعة بين الجهاز الفني واللاعبين، للحديث عن الوحدات التدريبية التي سيقوم اللاعبون بتنفيذها في مران اليوم.

فيما عقد ديفيد سيزا، المدرب العام لفريق الاهلى ، الذي يقود التدريبات لحين عودة رينيه فايلر المدير الفني من بلاده جلسة سريعة مع الجهاز المعاون على هامش المران ، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة، التي تشهد الاستعداد لاستكمال منافسات الدوري الممتاز، وأيضا خوض مواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا المحدد لها سبتمبر المقبل