شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الدرندلى: الأهلى سيعبر الأزمة المالية مع عودة الدورى..والتجديد لفايلر إنجاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد الدرندلى أمين الصندوق بالنادى الأهلى، أن النادى الأحمر سيعبر الأزمة المالية مع عودة النشاط الرياضى خاصة وأن إستئناف الدورى وكأس مصر وبطولة دورى الأبطال ستزيد من موارد القلعة الحمراء مع فوز الأهلى بأى بطولة، حيث ستزيد القيمة التسويقية للأحمر بجانب الحصول على المكافآت المنصوص عليها فى عقود الأهلى مع الشركات الراعية له.
وقال الدرندلى فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت، إن التجديد لفايلر المدير الفنى للفريق الأحمر لمدة موسم واحد قادم وبنفس القيمة المالية التى يحصل عليها فى هذه الظروف يعتبر نجاح وإنجاز لمجلس الأهلى، خاصة وأن المستقبل غامض للجميع وموافقة الخواجة على الاستمرار دليل على شعوره بالاستقرار فى الأهلى.
واوضح أمين صندوق الأهلى أن الصراعات القضائية مع المستشار تركى آل الشيخ انتهت تماما بعد وفاة والدته مباشرة.
من ناحية أخرى، عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، جلسة مع الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، للاطمئنان على سير البرامج التأهيلية للاعبين المصابين ، واستفسر مدير الكرة عن أحوال المُصابين وموقفهم من البرنامج العلاجي الذي يخضعون له ، وطمئن طبيب الفريق عبد الحفيظ بشأن سير الأمور بشكل جيد للاعبين المصابين، فيما يتعلق بالتدريبات التأهيلية التي ينفذها الرباعي المصاب، سعد سمير وكريم نيدفيد وحمدي فتحي ومحمد محمود ، ويُنفّذ سعد سمير برنامجًا تأهيليًّا للتعافي من آثار جراحة وتر أكيلس، في حين يستكمل محمد محمود برنامجه للتعافي من آثار جراحة الرباط الصليبي، في الوقت الذي يؤدي فيه كريم نيدفيد وحمدي فتحي برنامجيهما للتعافي من آثار جراحة غضروف الركبة.
فيما عقد ديفيد سيزا، المدرب العام لفريق الاهلى ، الذي يقود التدريبات لحين عودة رينيه فايلر المدير الفني من بلاده جلسة سريعة مع الجهاز المعاون على هامش المران ، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة، التي تشهد الاستعداد لاستكمال منافسات الدوري الممتاز، وأيضا خوض مواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا المحدد لها سبتمبر المقبل
كانت هذه تفاصيل خبر خالد الدرندلى: الأهلى سيعبر الأزمة المالية مع عودة الدورى..والتجديد لفايلر إنجاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.