عبدالناصر محمد: اللجنة الخماسية يجب أن تراعى أندية الدرجة الثانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى عبد الناصر محمد المدير الفنى السابق لفريق أف سى مصر حزنه الشديد بسبب الإتهامات المتبادلة بين جماهير الأندية الشعبية خصوصا الأهلى والزمالك خصوصا بعد اعلان محمد عواد حارس مرمى الزمالك اصابته بفيروس كورونا وهذا الشئ جديد على أخلاقنا وتعرضه للتنمر من بعض الجماهير كان أمر غير مقبول تماماً ويهدد بزيادة الاحتقان بين الجماهير خاصة مع وجود السوشيال ميديا.
وقال عبدالناصر أن عودة بطولة الدورى أو إلغائها هو قرار دولة وعلى جميع المسؤلين الإلتزام به ،وأضاف لا مانع من استكمال الموسم، ولكن لا يجب على الإطلاق إقامة مباراتين في الأسبوع، فهذه مخاطرة كبيرة للغاية على اللاعبين وستعرضهم لكم كبير من الإصابات.
وأشار مدرب أف سى مصر السابق أنه يجب على اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة أن تراعى وتضع فى حسابتها أندية الدرجات المختلفة الثانية والثالثة والرابعة خصوا فى ظل الظروف الصعبة التى عاشوا فيها خلال فترة توقف النشاط الرياضى ، ولابد من وضع خطة عاجلة لاستئناف النشاط فى الدرجات المختلفة حفاظا على اللاعبين .
وكان اتحاد الكرة حدد يوم 7 أغسطس المقبل، كموعد رسمي لاستئناف مسابقة الدوري المصري لموسم 2019-20 بالمباريات المؤجلة لحين إعلان جدول باقى المباريات.
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