شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يمنح أعضائه مهلة جديدة لسداد اشتراكات العضوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ممنح نادى الزمالك مهلة جديدة لمدة خمسة أيام لأعضاء الجمعية العمومية بالنادي لسداد الاشتراكات ومن لم يسدد سيتم إلغاء عضويته وعمل جديدة بـ 250 ألف جنيه، وكشف مرتضى منصور رئيس النادى في فيديو بثه قناة الزمالك :" العضوية الجديدة لنادى الزمالك قيمتها 250 ألف جنيه ومهلة 5 أيام لسداد الاشتراكات سيتم إلغاء العضوية إذا لم تسدد "، وكان رئيس الزمالك قد منح الجمعية العمومية مهلة لسداد الاشتراكات دون تطبيق غرامة بعد انتهاء مواعيد السداد الرسمية في الأول من يوليو الجاري.

من ناحية اخري أكد مسئولو نادي الزمالك للاعبي الفريق الأول لكرة القدم انه سيتم صرف جزء من متأخرات اللاعبين خلال الـ 48 ساعة المقبلة وتحديدا قبل عودة الفريق للتدريبات الجماعية استعدادا لمباراة الرجاء المغربي المقرر لها منتصف سبتمبر المقبل في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقا، وقال مصدر داخل الفريق ان إدارة النادي أبلغت اللاعبين اليوم بصرف المستحقات الأسبوع الجاري وفي أغلب التوقعات سيكون الصرف قبل يوم الاثنين المقبل، علي ان يتم إيداع مستحقات اللاعبين في حساباتهم البنكية.

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فيما خضع عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقياسات طبية في أحدى المستشفيات الخاصة بمدينه ٦ أكتوبر تحت إشراف الدكتور محمد أسامه رئيس الجهاز الطبي ومعه معاونيه ابراهيم عنبه و محمد الششتاوي

اللاعبون الذين خضعوا للقياسات اليوم هم طارق حامد ومحمود عبد الرحيم "جنش" ويوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود علاء وعبد الله جمعة ومحمد عبد الغني للقياسات فى فترة الظهيرة بينما خضعت الدفعة الأولى من اللاعبين للقياسات الطبية في العاشرة صباحا وهم كاسونجو كابونجو وإمام عاشور وأحمد عيد ومحمد صبحي وإسلام جابر.