شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يخفض طلباته فى بيع طاهر طاهر للأهلى عن 40 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد عادل المشرف العام على فريق المقاولون العرب أن مسئولى الاهلى تفاوضوا على ضم طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق بشكل رسمى من قبل محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء و يتبقى الرتوش الاخيرة لانهاء الصفقة، مشيرا إلى أن طلبات ناديه تم تخفيضها عن مبلغ 40 مليون جنيه الذى سبق وكان محددا من قبل لاتمام التعاقد.

وأوضح محمد عادل خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة أون تايم سبورت 2 أن مسئولى نادى بيراميدز لم يقدموا عرض رسمى حتى الان لضم طاهر محمد طاهر ولكن المفاوضات شفهيا فقط .

وأشار محمد عادل أن فريق المقاولون العرب يرحب باستضافة فريق أسوان خلال الفترة المقبلة لخوض المباريات على ملعب الجبل الاخضر فى بطولة الدورى الممتاز و يتبقى المخاطبات الرسمية من الاتحاد المصرى لكرة القدم فقط .

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يسعى مسئولو النادى الأهلى خلال الأيام الحالية مع نظرائهم فى المقاولون العرب لحسم صفقة طاهر محمد طاهر، وشهدت الأيام الماضة مفاوضات مُكثفة بين الناديين لإتمام الصفقة، لاسيما بعدما حصل الأهلى على توقيع اللاعب مؤخراً ويتبقى الحصول على موافقة المقاولون العرب، وشهدت المفاوضات بين الناديين خلافات واضحة بين الناديين حول قيمة الصفقة ففى البداية طلب المقاولون 40 مليون جنيه للاستغناء عن اللاعب، وتم تخفيض المبلغ إلى 35 مليون جنيه، لكن الأهلى رفض هذه المبالغ تماماً ووصفها بأنها مُبالغ فيها، خاصة فى ظل تخفيض أسعار اللاعبين فى العالم كله جراء "جائحة" كورونا.

وعرض الأهلى على المقاولون 15 مليون جنيه واثنين من اللاعبين من أجل ضم طاهر محمد طاهر وحدد الأهلى أربعة لاعبين للمقاولون من أجل اختيار اثنين منهم، وهم حسين السيد وأحمد الشيخ وباسم على وصالح جمعة، فيما طلب المقاولون العرب من الأهلى مبلغ 30 مليون جنيه واثنين من اللاعبين، وحدد المقاولون أربعة لاعبين من الأهلى ويختار اثنين منهم واللاعبين الأربعة هم ناصر ماهر وأحمد الشيخ وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان.

الخلاف بين الأهلى والمقاولون حول الصفقات التبادلية جعل مسئولو القلعة الحمراء يُفكرون فى حسم الصفقة عن طريق المقابل المالى فقط وليس من خلال صفقات تبادلية بجانب مبلغ مالى وهو ما سيتم حسمه فى غضون الأيام المقبلة.