شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يتوج بكأس ألمانيا ويحقق الثنائية المحلية في ليلة اكتساح ليفركوزن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح بايرن ميونخ في الظفر بكأس ألمانيا للمرة الـ 20 في تاريخة والثنائية المحلية للمرة الـ 13 بعد انتصاره الكبيرة على بايرن ليفركوزن بأربعة أهداف مقابل هدفين بالدور النهائي الذي أقيم على الملعب الأولمبي في برلين.

سجل لبايرن ميونخ دافيد ألابا، وكينجسلي كومان، وروبيرت ليفاندوفيسكي (مرتين) فيما سجل زفين بيندر، وكاي هافرتس هدفي ليفركوزن.

عجز ليفركوزن عن إضافة لقب كأس ثانٍ في رصيده بعد فوزه بنسخة 1993.

ليفركوزن خسر النهائي للمرة الثالثة في تاريخه، بعد سقوطه في 2002 أمام شالكه، وفي 2009 أمام فيردر بريمن.