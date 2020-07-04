شكرا لقرائتكم خبر عن بوردو الفرنسى يعلن فسخ التعاقد مع«باولو سوزا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادى بوردو الفرنسى فسخ التعاقد مع البرتغالى باولو سوزا، المدير الفنى للفريق، وأنه سوف يترك منصبه بعد موسم واحد فقط على رأس الجهاز الفنى بعد توليه المسؤولية الموسم الماضى.

وقال النادى، فى بيان على الموقع الرسمى: «علمنا بقرار المدرب باولو سوزا بمغادرة النادى رغم أن العقد بيننا يستمر لعامين آخرين، ويأسف النادى لهذا القرار».

وقالت صحيفة «ليكيب» الرياضية الفرنسية إن سوزا، الذى يستمر عقده مع بوردو حتى 2022، أبلغ اللاعبين بقراره بالتخلى عن المهمة وترك النادى، وأنهى بوردو الموسم الحالى فى المركز الـ12 بين فرق الدورى الفرنسى.

وأعلنت رابطة الدورى الفرنسى لكرة القدم موافقة الأندية على قرارها بمشاركة 20 فريقاً فى منافسات الموسم المقبل، مؤكدة هبوط أميان وتولوز، اللذين كانا يأملان فى زيادة عدد الأندية إلى 22، وكانت رابطة الدورى الفرنسى قد رفضت صيغة مشاركة 22 فريقاً بدلاً من 20 فى منافسات الدرجة الأولى لموسم 2020-2021.