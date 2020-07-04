شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يضع خطة لإنقاذ «جريزمان» من جحيم برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فى مفاجأة من العيار الثقيل، كشفت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، رغبة نادى أرسنال فى التعاقد مع الدولى الفرنسى أنطوان جريزمان، نجم فريق برشلونة الإسبانى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت الصحيفة، إن أرسنال يخطط لتقديم عرض إلى برشلونة، من أجل التعاقد مع جريزمان خلال صفقة تبادلية. وأشارت إلى أن الصفقة قد تشهد مبدئيًا تواجد الجابونى بيير إيميريك أوباميانج، والذى ينتهى عقده مع الجانرز فى صيف الموسم المقبل، ولم يوافق على التجديد حتى الآن. وأوضحت أن أرسنال مستعد لإضافة لاعب الوسط ماتيو جندوزى إلى الصفقة التبادلية، لإقناع برشلونة بالموافقة على بيع جريزمان.

ويعيش جريزمان فترة صعبة فى برشلونة، بعد أن أجبره المدرب كيكى سيتين على الإحماء طوال الشوط الثانى من مباراة أتلتيكو مدريد الأخيرة، ثم دفع به فى الدقيقة الأخيرة. ووجه والد وشقيق جريزمان انتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعى لسيتين، بسبب موقفه من اللاعب الفرنسى. على جانب آخر، يرى الإسبانى ميكيل أرتيتا المدير الفنى لأرسنال الإنجليزى، أنه لا يجب على إدارة «الجانرز» بيع أفضل لاعبى الفريق من أجل تمويل مشاريع التطوير فى النادى اللندنى.

وقال أرتيتا فى تصريحات أبرزتها صحيفة «ديلى ستار» الإنجليزية: «حسب رأيى، فإنه لا يصح لنا أن نضطر لبيع أفضل لاعب لدينا من أجل السعى للتعاقد مع لاعبين آخرين لتحسين فريقنا». وأضاف: «أقول مرة أخرى إننا لا نعرف كيف سيكون سوق الانتقالات، بالتأكيد نحن نضع خططا مختلفة حتى يتسنى لنا معرفة ما يمكننا القيام به، حتى الآن الغموض لا يزال كبيرا». وأردف: «هذا مجرد رأيى، لكن بالنسبة لشعورى الحالى حول مستقبل أوباميانج، فأنا أعتقد أنه يريد الاستمرار معنا ومواصلة التطور ومساعدتنا على التحول لفريق أفضل».

ويحتل أرسنال المركز الثامن بين فرق الدورى الإنجليزى الممتاز ولا تزال أمامه فرصة للتأهل للدورى الأوروبى فى الموسم المقبل.

وكان أوباميانج وجه انتقادا لإدارة أرسنال فى تصريحات له الشهر الماضى، فاتحا الباب أمام إمكانية رحيله عن النادى الذى ينتهى عقده الحالى معه فى يونيو 2021.

Advertisements

وأصبح مهاجم منتخب الجابون أسرع لاعب فى أرسنال يحرز 50 هدفا فى الدورى الانجليزى الممتاز بعد أن هز الشباك مرتين فى الفوز 4-0 على نوريتش سيتى مساء الأربعاء الماضى. وقال أوبا: «إدارة أرسنال تعرف جيدًا لماذا لم يحدث شىء حتى الآن فيما يخص تمديد التعاقد، هم لديهم مفتاح الحل، عامة الأمر متروك لهم للقيام بعملهم، ومن ثم سنرى كيف ستسير الأمور».