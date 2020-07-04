شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يترقب عودة الأفارقة وطلعت يدرس اعتزال التدريب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استأنف الفريق الأول لنادى الاتحاد السكندرى تدريباته عقب الراحة التى منحها طلعت يوسف المدير الفنى للاعبين، وذلك استعداداً لعودة النشاط الرياضى المقرر فى السابع من أغسطس المقبل بعد القرار الأخير للجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة وإصرار الأندية على ضرورة ترك مساحة لا تقل عن 6 أسابيع حتى يستعيد اللاعبون فورمة المباريات ويستطيعوا العودة بشكل جيد.

من جانب آخر يجرى لاعبو الاتحاد والجهاز الفنى للفريق غدا الاثنين المسحة الثالثة المقررة وسط أجواء من القلق بعد الحالات التى ظهرت مؤخرا فيما ينتظر مسؤولو الاتحاد السكندرى وصول لاعبيه الأفارقة خلال الساعات القليلة المقبلة بعد فتح المجال الجوى لإجراء المسحات الطبية المطلوبة عليهم قبل انتظامهم مع الفريق فى التدريبات حيث يضم الاتحاد الإيفوارى رزاق سيسيه وإيمانويل أوكوى الأوغندى والتوجولى ويلسون اكاكبو والسورى عمرالميدانى والليبى انيس السالتو.

على صعيد آخر، أعلن الكابتن طلعت يوسف المدير الفنى تفكيره فى اعتزال مهنة التدريب مشيرا إلى أنه قد بلغ من العمر 65 عاما وأن مهنة التدريب مهنة (قاتلة) لأى مدير فنى، مؤكدا أنه يسعى لاستثمار ما تبقى من عمره لنفسه ولأسرته خلال الفترة المقبلة بعد سجل كبير بالأندية العربية والمصرية، مؤكدا أنه يعتبر الفترة التى أداها فى طلائع الجيش واتحاد الشرطة هى الأفضل من حيث النتائج فيما كانت فترته مع زعيم الثغر هى الأفضل من حيث الاستقرار والتواجد القوى على المستوى العربى بعد النتائج المتميزة فى البطولة العربية التى يفضل المشاركة دائما فيها عن البطولات الإفريقية لاسيما وأن ضغط المباريات فى مصر ومشقة السفر إلى أدغال إفريقيا صعب للغايه مع لاعبى الاتحاد وبعضهم يستقل الطائرات لأول مرة!!، وقال إن السفر إلى الدول العربية القريبة نسبيا والأجواء والملاعب هى الأفضل على كل الأحوال مع اكتساب لاعبى الاتحاد الخبرة فى المنافسات العربية، واختتم بأنه يتمنى قبل اعتزال التدريب تحقيق بطولة داخل مصر للاتحاد السكندرى وإن كان هذا الأمر ليس بالسهل ولكنه ليس بالمستحيل أيضا وأنه كان يأمل قيادة منتخب مصر وكان قريبا للغاية، ولكنه يتمنى كل التوفيق للمدير الفنى الحالى حسام البدرى.