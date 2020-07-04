شكرا لقرائتكم محمد سلطان: سيتم اجراء مسحة كورونا قبل المباريات بيوم واحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة أن هناك قرارا بخضوع كافة المشاركين في مباريات الدوري المصري لمسحة كورونا قبل موعد المباراة المحدد بيوم واحد.

أضاف محمد سلطان في تصريحات خاصة لبرنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "لا أعرف الطريقة التي تم بها تسريب عينة اللاعب الدولي مصطفى فتحي الذي تأكدت اصابته بفيروس كورونا اليوم".

وقال محمد سلطان: إن اعلان عينة لاعب أو أي عنصر لابد أن يسير في اتجاه واحد بإبلاغ النادي أولاً".

وأوضح محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة أن نتائج العينات الخاصة بالمباريات سيتم الإعلان عن نتيجتها وإبلاغ الأندية بها قبل موعد المباراة.

أصيب اللاعب مصطفي فتحي نجم الزمالك بفيروس كورونا بعد إجراءه للمسحات قبل يومين وتم إخطار اتحاد الكرة بالنتائج والتي أسفرت أيضا عن إصابة إداري بالفريق بفيروس كورونا .

قرر مسئولو الزمالك خضوع الثلاثى التونسى "فرجانى ساسى والثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم"، لاعبى الفريق، للتحاليل والفحوصات المختلفة الخاصة بفيروس كورونا، عقب العودة إلى القاهرة خلال الفترة المقبلة، وتم إخطار الثلاثى بضرورة العودة إلى القاهرة خلال الفترة الجارية من أجل الانتظام فى استعدادات الفريق الأبيض.

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ويتواجد ساسى فى تونس، وبن شرقى وأوناجم فى المغرب، ويتابع جهاز الزمالك تدريبات ساسى مع منتخب بلاده وحالته البدنية والفنية، إلى جانب متابعة التدريبات الفردية التى يخوضها بن شرقى وأوناجم فى المغرب، حيث يتم التواصل مع الثلاثى بشكل مستمر من أجل عودتهم إلى القاهرة للخضوع للتحاليل والقياسات المختلفة تمهيدا لانتظامهم باستعدادات الفريق.

فيما قسم الجهاز الطبى للزمالك، بقيادة الدكتور محمد أسامة، اللاعبين على مجموعتين اليوم، السبت، للخضوع لقياسات بدنية وطبية فى أحد المراكز المتخصصة بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك من أجل الوقوف على كافة المستجدات التى تخص حالة كل لاعب من الناحية الطبية والبدنية، إلى جانب عدم وجود تزاحم خلال إجراء تلك القياسات.

وتأتى تلك القياسات بعدما أجرى الجهاز الفنى والإدارى والطبى واللاعبون بالفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك المسحة الأولى لكورونا بمقر النادى، تحت إشراف الدكتور محمد أسامة، أمس، الجمعة، بينما حدد الجهاز الطبى لنادى الزمالك، الثلاثاء المقبل، موعدا لخضوع لاعبى الفريق للمسحة الثانية، وأفاد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى لنادى الزمالك بأن محمد عواد حارس الفريق سيخضع بشكل كبير للمسحة الثالثة له مع باقى اللاعبين يوم الثلاثاء، بعد سلبية المسحة الثانية التى أجراها الحارس عقب إصابته بفيروس كورونا حيث أجرى تحليلا منفردا كشف إصابته بفيروس كورونا قبل أن يقوم بالخضوع لمسحة ثانية أكدت سلبية التحاليل الخاصة به.

ومن المقرر أن يدخل الزمالك معسكراً مغلقا لمدة 14 يوما، فى مدينة برج العرب، عقب ظهور النتائج الخاصة بفحص كورونا والمسحة الثانية المقرر خضوع اللاعبين لها يوم الثلاثاء المقبل، حيث يفضل الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للفريق عزل اللاعبين فى معسكر مغلق تلك المسحة من أجل الحفاظ على سلامتهم إلى جانب بدء تنفيذ البرامج البدنية والفنية لرفع المعدلات الخاصة بهم بعد فترة طويلة من توقف النشاط الكروى الذى دام لعدة أشهر منذ شهر مارس الماضى، وذلك بعدما خضع اللاعبين للمسحة الأولى أول أمس الجمعة، وذلك فى مقر النادى، ثم يخضع اللاعبين لقياسات بدنية وطبية وذلك فى أحد المراكز المتخصصة فى مدينة 6 أكتوبر، اليوم، السبت، وذلك من أجل الوقوف على حالتهم بصورة كاملة قبل خوض التدريبات فى المعسكر المقرر إقامته فى برج العرب.