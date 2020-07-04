شكرا لقرائتكم مران الأهلي.. شاهد سليمان ومعلول يتبادلا مركز حراسة المرمى والتسديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تبادل الثنائى وليد سليمان وعلى معلول لاعبا الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي، التقمص فى مركز حراسة المرمى، تسدسد كل منهما على الأخر، خلال التدريبات الجماعية للفريق التى أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب مختار التتش، بعدما سبق ومنح الجهاز الفني اللاعبين راحة سلبية من التدريبات خلال اليومين الماضيين، وذلك في إطار البرنامج الذي تم وضعه للفريق خلال فترة الإعداد الحالية.

وتقمص فى البداية وليد سليمان دور حارس المرمى، وقام على معلول بالتسديد على مرماه أمام افراد الجهاز المعاون، ثم تبادل اللاعبان المراكز حيث قام وليد بالتسديد على معلول الذى تقمص دور الحارس، قبل أن ينشم إليهم أحمد فتحى ليشاركهم فى التسديد.

وشهد مران اليوم جلسة سريعة بين الجهاز الفني واللاعبين، للحديث عن الوحدات التدريبية التي سيقوم اللاعبون بتنفيذها في التدريبات.

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كما انتظم السنغإلى أليو بادجى مهاجم الأهلى فى مران ألفريق الجماعى على ملعب التتش بعدما خضع للفحص الطبى قبل المران وتأكد الجهاز الطبى من عدم مُعاناة اللاعب من أية آلام فى "صباع" القدم الذى أُصيب بكدمة فى مران الفريق الأربعاء الماضى وجعله يُغادر المران ويستكمله فى "الجيم" .

وخاض صالح جمعة صانع ألعاب الفريق تدريب فردى بالجرى حول الملعب، وذلك قبل المشاركة فى المران الجماعى لفريقه، حيث يسعى لإستعادة لياقتها البدنية ومستواه للمشاركة مع المارد الأحمر وحجز مقعد دائم فى قطار الانتصارات بعد استئناف النشاط الرياضى وانتهاء فترة التوقف التى امتدت منذ مارس الماضى، ويحاول صالح الاجتهاد لإرضاء الجهاز الفنى الذى استبعده من الحسابات فى وقت سابق.