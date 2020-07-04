شكرا لقرائتكم طلعت يوسف يرفض دخول لاعبي الاتحاد السكندرى معسكر مبكر لاستئناف الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى دخول الفريق فى معسكر مغلق خلال الأسبوع المقبل مفضلا الإنتظام فى التدريبات الصباحية والمسائية للاعبين لرفع الحمل البدنى لهم بعد الراحة التى حصلوا عليها لمدة 3 شهور جراء جائحة كورونا التى ضربت العالم منذ بداية العام الحالى وأدت لتوقف النشاط الرياضى منذ منتصف مارس الماضى .

ويحاول طلعت يوسف تأخير إقامة معسكر مغلق للاعبى الإتحاد لمعرفة الموقف النهائى للاعبين المحترفين وكيفية وصولهم للفريق بعد فتح المجال الجوى فى ظل حاجته الماسة لدخول جميع اللاعبين فى المعسكر فى توقيت واحد .

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ويتخذ الجهاز الفنى للإتحاد السكندرى كافة التدابير والإجراءات الإحترازية للوقاية من وباء كورونا بعد ظهور حالتين بالفريق خلال المسحة الأولى والثانية للفريق وهو ما جعل محمد مصيلحى رئيس النادى يطالب بإقامة مسحة ثالثة والتى ستقام الإثنين المقبل .

من ناحية أخرى أنهت إدارة الاتحاد السكندرى اليوم إجراءات استلام واستعادة حيازة أرض برج العرب، التى سبق وتم تخصيصها للنادى عام 2009 بمساحة 52.4 فدان بالحى السكنى الرابع بمدينة برج العرب، وتم الاستلام الفعلى للأرض بحضور حازم الرجال أمين صندوق النادى وإبراهيم شعبان عضو مجلس الإدارة وجاسر شمس المدير التنفيذى والإدارة القانونية وبعض القيادات التنفيذية بالنادى ومسئولى مدينة برج العرب الجديدة برئاسة المهندس عصام بدوى.

وأعلن محمد مصيلحى، رئيس الاتحاد السكندرى، عزم مجلس الإدارة دراسة الآليات وبعض المقترحات للاستفادة من هذه المساحة الكبيرة والمتميزة لخدمة السادة أعضاء النادى وكذلك بعض المشروعات الرياضية الاستثمارية التى يمكن من خلالها إحداث طفره فى موارد النادى المالية خلال المرحلة المقبلة .