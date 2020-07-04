شكرا لقرائتكم إيهاب جلال يقرر منح لاعبي المقاصة راحة كل 3 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة علي خوض الفريق تدريباته لمدة 3 أيام متواصلة علي ان يحصل اللاعب علي راحة يوم قبل العودة للتدريب لمدة 3 أيام جديدة، وبهذا يحصل اللاعبون علي راحة يوم واحد كل 3 أيام، كما طلب إيهاب جلال خضوع جميع اللاعبين لقياسات بدنية عقب العودة من يوم الراحة.

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وظهر الثنائي محمد إبراهيم لاعب المقاصة في مستوي بدنى مميز خلال المران الأول الذي خاضه الفريق اليوم عقب عودة النشاط بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث أشاد الجهاز الفني للفريق بمستوي اللياقة البدنية لمحمد ابراهيم رغم انه المران الأول عقب فترة الراحة الطويلة، حيث خاض الفريق مرانا بدنيا اليوم تحت اشراف الجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال في اطار استعدادات الفريق للعودة الي الدوري.

ومنحت إدارة نادي مصر المقاصة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، راتب شهر من مستحقاتهم المتأخرة من نوفمبر الماضي ، وذلك قبل خوض اللاعبين مران اليوم، وهو المران الأول للفريق، عقب عودة النشاط، وحصل اللاعبون علي راتب شهر في صورة شيكات مستحقة الصرف غدا الأحد، علي ان يتم صرف راتب شهر اخر في مطلع أغسطس المقبل، وخاض اليوم فريق الكرة الأول بنادي مصر المقاصة أول مران له عقب عودة النشاط الرياضي المتوقف منذ 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.