شكرا لقرائتكم طنطا يقرر تأجيل العودة للتدريبات للاثنين المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى لفريق طنطا بقيادة أيمن المزين تأجيل عودة اللاعبين للتدريبات الجماعية الى الاثنين المقبل بسبب عدم الانتهاء من أعمال الصيانة لملعب طنطا وذلك لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى هذا الموسم .

ينتظر مسئولى نادى طنطا رد وزارة الشباب و الرياضة على إقامة معسكر للفريق الطنطاوى بمحافظة القاهرة و ذلك استعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى هذا الموسم و خوض اللقاءات المتبقية للفريق على أحد ملاعب بتروسبورت أو الكلية الحربية .

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قرر الجهاز الفنى لفريق طنطا بقيادة أيمن المزين تقسيم لاعبى الفريق إلى مجموعتين خلال التدريبات الجماعية للفريق الطنطاوى وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا وذلك لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى هذا الموسم .

ووضع أيمن المزين المدير الفنى لفريق طنطا يوم السبت المقبل موعد مبدئى لعودة لاعبى الفريق الطنطاوى إلى التدريبات الجماعية استعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى هذا الموسم وحدد الاتحاد المصري لكرة القدم يوم 7 أغسطس المقبل موعدا لاستكمال مسابقة الدوري الممتاز .