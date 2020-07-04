شكرا لقرائتكم لاعبو بيراميدز يعودون للتدريبات بعد راحة الـ 48 ساعة.. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد اليوم، السبت، الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش لإستئناف تدريباته الجماعية، وذلك بعد فترة الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون لمدة يومين "48 ساعة" وذلك فى إطار حرص الجهاز الفنى على عدم التحميل الزائد على اللاعبين نظرًا لعودتهم من فترة راحة طويلة، ويفضل أن يكون التمرين بشكل تصاعدى.

وشهد مران اليوم، زيادة فى معدل الأحمال البدنية لتعويض الفترة الماضية والتى شهدت ابتعاد اللاعبين عن المستطيل الأخضر لفترة طويلة بسبب انتشار فيرس كورونا، كما شهد المران تقسيمة خفيفة بالكرة.

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ومن المنتظر أن يًجرى لاعبو بيراميدز والجهاز الفنى والإدارى مسحة طبية ثالثة خلال الإسبوع الجارى، من أجل التأكد من سلامة جميع اللاعبين وعدم إصابة أى منهما بفيرس كورونا.

وشارك نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعى، حيث كان تم عزل اللاعب ومنعه من المشاركة فى المران الجماعى، رغم إن نتيجة المسحة الطبية الإضافية التى أجراها أثبتت سلامته، وذلك منذ أن ثُبتت إصابة محمد عواد حارس مرمى الزمالك بفيرس كورونا، وكان "دونجا" مخالطًا له.

وكانت الساعات الماضية شهدت تردد أنباء عن توقيع دونجا لنادى الزمالك، مع وعد من مسئولى القلعة البيضاء للاعب بإنهاء الاتفاق والصفقة مع إدارة ناديه، خاصة أن اللاعب لا يحق له الرحيل عن الفريق السماوى دون موافقة إدارة بيراميدز وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين، حيث يرتبط بعقد مع بيراميدز حتى 2023 / 2024، وتم ذلك خلال الجلسة التى جمعته مع مسئولى القلعة البيضاء وقام بالتوقيع دون وضع أى شروط.