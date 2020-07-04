شكرا لقرائتكم خالد عيد: مصطفى محمد لديه مقومات أفضل رأس حربة في العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال خالد عيد المدير الفنى لفريق غزل المحلة، أن حسام البدري جدير بتجربة تدريب المنتخب الوطني، موضحا أن البدري تاريخه كبير والفترة التي قضاها مع الأهيل أثقلته بالخبرات، كما أن الأهلي لا يقل عن المنتخب من وجهة نظره.

وتابع عيد في تصريحات لقناة أون سبورت، اليوم السبت، أن محمد صلاح فخر العرب، وتوقع تألقه ووصوله للعالمية منذ أن كان اللاعب في بازل السويسري.

وعن مصطفى محمد مهاجم الزمالك قال خالد عيد: " مصطفى لاعب لاعب مجتهد، ويطور من نفسه، لن أبالغ أن قولت أن لديه قدرات تجعله أفضل رأس حربة في العالم"

وكشف مدرب المحلة الحالي، أن فريقه يملك تاريخ كبير ودائما ما كان ملعب المحلة جحيما للفرق المنافسه، موضحا أن الأهلي والزمالك كان يعتبرا الخروج من المحلة بنقطة التعادل مكسب كبير.