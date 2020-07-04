شكرا لقرائتكم خالد عيد: ملعب المحلة كان جحيما للمنافسين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عبر خالد عيد المدير الفنى لفريق غزل المحلة، عن استيائه من التصريحات التى أدلى بها اسامة نبيه مدرب المنتخب السابق وأنتقص فيها من قدر وقيمة نادي المحلة وتاريخه الكروي الكبير.
وتابع عيد في تصريحات لقناة أون سبورت، اليوم السبت، أنه في الماضي كان الانتماء أهم ما يميز لاعب الكرة، أما الآن اللاعب لا يهمه سوى الفلوس.
واضاف، أن المحلة تاريخ كبير ودائما ما كان ملعبع جحيما للفرق المنافسه موضحا أن الأهلي والزمالك كان يعتبرا الخروج من المحلة بنقطة التعادل مكسب كبير.
كشف خالد عيد المدير الفنى لفريق غزل المحلة أن محمود الجوهرى أسطورة التدريب لمنتخب مصر قام بدور الوسيط لانتقاله الى الزمالك خلال فترة تواجدة بمنتخب الفراعنة ثم أحضر عرض أحتراف بالدورى البرتغالى .
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