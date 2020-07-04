شكرا لقرائتكم أرسنال يعزز حظوظه الأوروبية بهزيمة وولفرهامبتون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وجه أرسنال ضربة لآمال مستضيفه وولفرهامبتون واندرارز في إنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في المربع الذهبي إذ ساهم هدف بوكايو ساكا الأول في البطولة في انتصار الفريق اللندني 2-صفر يوم السبت.

وهز بوكايو البالغ عمره 18 عاما الشباك قبل نهاية الشوط الأول المتواضع ليمنح أرسنال التقدم. وأطاح آداما تراوري بكرة خارج المرمى إذ عانى وولفرهامبتون، المتألق في الفترة الأخيرة، للعثور على إيقاعه.

وشارك ألكسندر لاكازيت قرب النهاية ليضمن فوز فريق المدرب ميكيل أرتيتا بتسجيل الهدف الثاني. وقلص أرسنال، بانتصاره الثالث على التوالي، الفارق إلى ثلاث نقاط مع وولفرهامبتون صاحب المركز السادس والذي توقف سجله الخالي من الهزيمة في ثماني مباريات في الدوري بشكل مخيب للآمال.

ويتأخر وولفرهامبتون بثلاث نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع ونقطتين عن تشيلسي الذي يستضيف واتفورد في وقت لاحق.