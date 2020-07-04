"تواصل" لأحمد بن راشد يفوز بسباق وودكوت.. و"سمر رومانس" تهدي جودلفين لقب "برينسيس إليزابيث"

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: أحمد عزت



أهدى المهر "تواصل" مالكه سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، فوزاً رائعاً في افتتاح حفل الداربي الإنجليزي الذي أقيم السبت في مضمار إبسوم داونز الإنجليزي، حيث فاز بسباق وودكوت ستيكس "كونديشنس" المخصص لخيول السنتين على مسافة 1200 متر.

وحقق "تواصل" فوزه بقيادة مارتن هارلي وإشراف أوين باروز، وأنهى البطل السباق في زمن وقدره 1:9:73 دقيقة، متغلباً على ممثل جودلفين "مودرن نيوز" (أبلبي/بيوك) بفارق طول ونصف طول.

وفازت مهرة جودلفين "سمر رومانس" بسباق برينسيس إليزابيث ستيكس (ج3) لمهرات الثلاث سنوات على مسافة 1700 متر، وعادت ابنة "كينغمان" إلى دوائر التتويج بعد غياب دام أكثر من عام، لتسجل لقبها الثالث في مسيرتها التي تتضمن ستة سباقات بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي.

وحققت "سمر رومانس" فوزها بفارق ثلاثة أرباع طول عن "كلوك أوف سبيريتس" (هانون/أتزيني) التي حلت بالمركز الثاني.

واستمر تألق الخيول الإماراتية في ثالث أشواط حفل الداربي الإنجليزي، حيث خطف المهر "سكاي ديفندر" لقب إبسوم هانديكاب (تكافؤ) بشعار المالك حمد بن راشد بن غدير، بقيادة جو فانينج وإشراف مارك جونستون في السباق المخصص لخيول الأربع سنوات فما فوق على مسافة 2000 متر.

وعبر البطل خط النهاية بفارق ثلاثة أرباع طول عن الوصيف "بريث كوت" (بيكيت/بينتلي)