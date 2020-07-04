شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقرر تغيير موعد التدريبات غداً.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفني للأهلي عودة الفريق للتدريبات الصباحية غداً ،الأحد، بعدما تدرب الفريق اليوم في الخاسمة والنصف مساءً على ملعب التتش حيث أكد الجهاز الفني أن مران الغد سيكون في الثامنة والنصف صباحاً ، وتدرب الفريق مساء اليوم بعد راحة حصل عليها لمدة 48 ساعة .

فيما عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة جلسة مع الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، للاطمئنان على سير البرامج التأهيلية للاعبين المصابين ، وإستفسر مدير الكرة عن أحوال المُصابين وموقفهم من البرنامج العلاجي الذي يخضعون له ، وطمأن طبيب الفريق عبد الحفيظ بشأن سير الأمور بشكل جيد للاعبين المصابين، فيما يتعلق بالتدريبات التأهيلية التي ينفذها الرباعي المصاب، سعد سمير وكريم نيدفيد وحمدي فتحي ومحمد محمود ، ويُنفّذ سعد سمير برنامجًا تأهيليًّا للتعافي من آثار جراحة وتر أكيلس، في حين يستكمل محمد محمود برنامجه للتعافي من آثار جراحة الرباط الصليبي، في الوقت الذي يؤدي فيه كريم نيدفيد وحمدي فتحي برنامجيهما للتعافي من آثار جراحة غضروف الركبة.

كما عقد ديفيد سيزا، المدرب العام لفريق الاهلى ، الذي يقود التدريبات لحين عودة رينيه فايلر المدير الفني من بلاده جلسة سريعة مع الجهاز المعاون على هامش المران ، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة، التي تشهد الاستعداد لاستكمال منافسات الدوري الممتاز، وأيضا خوض مواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا المحدد لها سبتمبر المقبل