شكرا لقرائتكم خبر عن "الدكش" يكشف رد الأهلاوية على أحمد عيد.. وسبب خروج كارتيرون من الباب الخلفي للاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعرض الحلقة الجديدة من حلقات برنامج "خش ع الدكش"، أهم الأخبار على الساحة الرياضية علي مدار الأسبوع الحالي، وتأتى في مقدمه تلك الاخبار سخرية جماهير النادي الأهلي من تصريحات أحمد عيد عبدالملك لاعب الزمالك السابق، واحتفاله بلقب نادي القرن وتأكيده أن الزمالك هو نادي القرن الحقيقي وليس الأهلي.

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كما تتصدر تلك الأخبار دعوة المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، لجماهير الابيض للالتفاف حول فريقهم، ورفع اسم الكابتن حسن شحاتة وأشرف قاسم من كشوفات النادي، ومطالبته للجماهير البيضاء بوضع لافتات الزمالك بطل القرن في كافة البلكونات.

كما تستعرض الحلقة سخرية الصفحة الرسمية لنادي المان سيتي عقب فوزه علي ليفربول بنتيجة 4 /0، فرغم فوز الريدز بلقب الدوري بعد غياب 30 عامًا إلا أن الهزيمة الثقيلة كانت بمثابة رقعة سوداء في ثوب الاحتفال بالقب الغائب منذ عدة أعوام.