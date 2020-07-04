شكرا لقرائتكم خبر عن نجاة هشام يكن وزوجته من الموت بعد حادث مروع على طريق شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنقذت العناية الإلهية هشام يكن نجم نادى الزمالك ومنتخب مصر السابق وزوجته الاعلامية سحر شعراوى، من موت محققن بعد حادث سير أثناء توجهما إلى مدينة شرم الشيخ اليوم لقضاء إجازة قصيرة، وكتبت سحر شعراوى على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" :" عملنا حادثة جامدة على طريق شرم الشيخ اتكتبلنا عمر جديد انا وهشام والبنت اللي بتساعدنا في البيت.. الحمد لله قدر الله وما شاء فعل".



هشام يكن وزوجته

على صعيد متصل، أكد هشام يكن نجم الزمالك السابق، أنه كان قريبا من الانتقال للأهلي بأغلى سعر لاعب وقتها، وأن والده هو الذى منعه من الانتقال للأحمر سنة 1991، قائلاً: الأهلى دخل معايا في مفاوضات قوية وكانوا معاهم 300 ألف جنيه في شنطة و200 ألف أول الموسم، وعندما استشرت والدى رفض الانتقال لأننا أسرة زملكاوية ومينفعش تلعب للغريم التقليدي"، مشددا أن نادى الزمالك يعد شرفا كبيرا لأى شخص التواجد به وإنه لم يستفد باسم والده الراحل يكن حسين أحد عمالقة الكرة المصرية بشكل كبير قائلا:" لم أحصل على أى مرتب أكثر من 10 آلاف جنيه شهريا من يوم اعتزالى كرة القدم،من ساعة ما بطلت كورة عمري ما حصلت على مرتب أكثر من 10 آلاف، ومعنديش علاقات مع وكلاء المدربين وده أثر على مشواري في التدريب.. وعملت مدربا للمنتخب مع مصطفى يونس لكن حبه للسيطرة أوجد عدم تفاهم بيننا".

وقال هشام يكن نجم الزمالك السابق فى تصريحات تليفزيونية ، كنت مهدد بالقتل خلال تجربة تدريب سكر الحوامدية، في النادى كانوا عاوزين يبطلوا 4 لاعبين وقالوا لهم إني مش عايزهم ووقفولي على الطريق ووصلنى مكالمة قالولي ألحق ارجع لحد يضربك بالنار وفهموا هؤلاء اللاعبين القصة بعد كده وتواجدت في مران الفريق وكان في شخص موجود في الإدارة هو المشرف على قطاع الكرة هو السبب في تلك الأزمة".

كما أوضح إنه تولى تدريب سكر الحوامدية وصعد بالفريق ثم تقدم باعتذارا عن تدريب الفريق عندما وجد الأمور بها مثل هذا الأشياء من مشاكل وأزمات وقال:"أنا مش بتاع الكلام ده وفضلت الاعتذار للابتعاد عن تلك المشاكل لكن أنا بتولى أي فريق وأنا نيتى جيدة معرفش إيه اللى بيحصل".