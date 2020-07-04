شكرا لقرائتكم خبر عن بعد (100يوم).. كواليس أول مران للإسماعيلي بعد جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد توقف طال لـ 100 يوم، بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا، عاد فريق الإسماعيلى لخوض تدريباته الجماعية التى انطلقت مساء اليوم السبت، وقام الجهاز الإداري مؤخراً بتوزيع الأدوات الخاصة بكل لاعب والتي سيتم استخدامها في التدريبات، على أن يكون كل لاعب مستعدا للنزول إلى أرض الملعب والمشاركة في التدريبات منذ وصوله لمقر النادي.

المران تم خلاله تقسيم اللاعبين لعدة مجموعات وسط اجراءات احترازية مشددة ، حيث بدأ بالجرى حول الملعب أعقبه تدريبات خفيفة بالكرة شملت التسليم والتسلم واللعب فى المساحات.

شهد المران حالة من التفاؤل بين اللاعبين حيث تم رفع شعار “السلام عن بعد” وبظهر اليد مع استمرار ارتداء الكمامات التزاماً بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى.

كما تطرق المران لخوض اللاعبون مجموعة من التدريبات البدنية سعيا لاستعادة جاهزيتهم الفنية والبدنية ، قبل أن يختتم بتقسيمة حماسية وسط سعى اللاعبين لاثبات جدارتهم الفنية والبدنية.

وأظهرت نتائج المسحة الطبية التى أجريت للاعبى الفريق الأول بالنادى الاسماعيلى والجهاز الفنى والطبي والادارى عن وجود حالتان ايجابيتان تحمل فيروس كورونا ( COVID 19 ) ، على الفور تم اتخاذ جميع الإجراءات العلاجية والتدابير الخاصة من قبل الجهاز الطبي بالنادى الاسماعيلى بالتعاون مع الدكتور محمد سلطان المستشار الطبي للاتحاد المصري لكرة القدم حتى تعافيهم وعودتهم مرة اخرى لتدريبات الفريق .

ومن المقرر أن يجري الاسماعيلى مسحة طبية ثانية فى الايام المقبلة على حسب البروتوكول الطبي المتبع من قبل وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم وجميع الاندية .

وكان تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدرأويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

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وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.



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