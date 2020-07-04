شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. أول مران لـفريق نادى مصر بعد عودة النشاط و سلبية مسحات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض اليوم السبت، فريق نادى مصر تحت قيادة مديره الفنى خالد جلال أول مران بعد العودة إلى التدريبات تمهيدا لإستئناق الدورى الممتاز ، بعدما ظهرت سلبية العينة الثانية التى أجراها اللاعبون والجهاز الفنى والإدارى من فيروس كورونا، تمهيدا لعودة النشاط واستئناف الدورى فى المرحلة المقبلة، بعد التراجع عن قرار الانسحاب من الدورى وإجراء المسحات لجميع اللاعبين.

و حرص رئيس نادى مصر على الإجتماع مع الجهاز الفنى و اللاعبين فى وجود خالد جلال وأمير عزمى مجاهد المدرب العام ، للحث على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية لوقاية اللاعبين من الفيروس المستجد .

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وخضع لاعبو نادى مصر لإجراء مسحة كورونا الأولى، السبت، فى إطار الاستعدادات لعودة التدريبات الجماعية للفريق، بعد تراجع النادى عن الانسحاب من بطولة الدورى الممتاز، وتلقى اتحاد الكرة خطابا من نادى إف سى مصر يعلن فيه رفضه الانسحاب من بطولة الدورى والموافقة على إجراء المسحات الخاصة بفيروس كورونا للاعبيه تمهيداً لاستئناف بطولة الدورى خلال الفترة المقبلة، بعد خطابه المرسل يوم 17 يونيو الجارى، وتضمن رفضه استئناف النشاط.

وتضمن الخطاب المرسل من إف سى مصر إلى اتحاد الكرة أنه تم التناول الخاطئ لخطابه السابق بأنه يهدد بالانسحاب من الدورى، وهو ما لم يحدث، وأنه يوافق وملتزم بالقرارات التى تتخذها الدولة، ومنها عودة النشاط الكروى، إلى جانب الموافقة على إجراء المسحات الطبية الخاصة بالفريق وذلك على نفقة النادى وكافة عناصر اللعبة داخل الفريق.

كما طلب مسئولو نادى مصر من اتحاد الكرة فى الخطاب المرسل إلى عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية ووليد العطار المدير التنفيذى، محاولة تذليل العقبات التى تواجه النادى من أجل عودة مميزة لاستئناف النشاط الكروى.