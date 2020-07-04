شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: تجميد أى لاعب ينتقل لناد جديد داخليا فى الأسابيع الـ4 الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة، أنه سيتم تجميد أى لاعب بالدورى المصرى يتم قيده فى صفوف ناد أخر جديد فى نفس الدورى خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة من عمر المسابقة هذا الموسم، حفاظا على الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص لاسيما بعد الاستقرار على فتح باب القيد قبل انتهاء الدورى الحالى بـ4 أسابيع وفقا لتعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

واستقرت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، على فتح باب القيد الصيفى أمام الأندية قبل انتهاء الدورى الحالى بـ4 أسابيع بناء على تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" خلال الفترة الأخيرة.

ووافق مجلس الفيفا مؤخرا على المزيد من التعديلات المؤقتة على لوائحه بشأن القيد وانتقالات اللاعبين وفض المنازعات وجاءت كالتالي:

-بالنسبة للاعبين العاطلين عن اللعب يُسمح لهم التسجيل فى ثلاثة أندية بحد أقصى واللعب لهم خلال موسم واحد بدلا من التسجيل لناديين فقط.

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-من أجل إعطاء الأولوية للأندية لإكمال موسم 2019-2020 بتشكيلاتهم المتاحة حاليا وتوفير المرونة فى انتقالات اللاعبين، يُسمح للاتحادات التى تستخدم تقويما مزدوجا للسنة ببدء أول فترة تسجيل لموسم 2020-2021 قبل الانتهاء من الموسم الحالى بشرط التالي: - الحد الأقصى المسموح به لبدء تسجيل اللاعبين الجدد هو قبل انتهاء الموسم الحالى بأربعة أسابيع.

- يسمح بنقل اللاعب لناد جديد لكن سيكون مؤهلا فقط للمشاركة فى المباريات معه مع انطلاق موسم 2020-2021.

- يسمح أن يتم التعاقد مع لاعب حر بشرط أن يكون مؤهلا للعب فى موسم 2020-2021.

-لتقديم إعانة مالية للأطراف المشاركة فى نزاعات لدى فيفا فإن أى طلب تم تقديمه بين 10 يونيو و31 ديسمبر 2020 لن يكون هناك أى شرط لدفع التكاليف ولن يتم طلب أى تكاليف إجرائية.