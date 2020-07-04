شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد : الجوهرى قام بدور الوسيط لانتقالى للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف خالد عيد المدير الفنى لفريق غزل المحلة أن محمود الجوهرى أسطورة التدريب لمنتخب مصر قام بدور الوسيط لانتقاله الى الزمالك خلال فترة تواجدة بمنتخب الفراعنة ثم أحضر عرض أحتراف بالدورى البرتغالى . وأوضح خالد عيد خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت أن محمود الجوهرى تمسك بوجودة ضمن قائمة المنتخب الوطنى المشاركة فى بطولة كأس العالم عام 1990 رغم عودته من الإصابة و تواجد أيضا فى مباراة الجزائر مصابا . وأشار خالد عيد أن الوكلاء سبب تحكم المدربين فى تولى تدريب المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة و التنقل بين المناصب رغم الفشل فى العمل التدريبى . وتابع مدرب المحلة حديثه أن أول مشاركة له برفقة فريق غزل المحلة أمام الترسانة فى بطولة الدورى الممتاز التى أنتهت بفوز الفريق بنتيجة هدفين مقابل لا شئ ثم الذهاب الى ستاد القاهرة لمواجهة الزمالك .

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