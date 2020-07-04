شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الإسماعيلي يعود للتدريب بعد غياب طويل بسبب جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد الاسماعيلي لاستئناف تدريباته عصر اليوم السبت علي ستاد الاسماعيلية بقيادة الفرنسي ديديه جوميز ، لأول مرة منذ مارس الماضي منذ تجميد بطولة الدوري بسبب جائحة كورونا وبدأ الدراويش الاستعداد لعودة الدوري المقرر لها 7 أغسطس المقبل.

وحرص النادى الاسماعيلى على تطبيق الاجراءات الاحترازية بشكل مشدد قبل انطلاق المران الأول للفريق وذلك من حيث تعقيم الكرات المستخدمة في المران، وجميع الأدوات المستخدمة وكذلك تعقيم الملعب منعًا لانتقال العدوى ، ويقوم الجهاز الطبى بمتابعة الحالة الصحية مع قياس درجة الحرارة لكل اللاعبين قبل انطلاق التدريبات.

ويبذل مسئولو النادى جهودًا كبيرة في سبيل الحفاظ على سلامة اللاعبين وأعضاء الفريق كافة من خلال اتباع الاجراءات الاحترازية وعمليات التطهير اليومية لفندق الإقامة والملاعب.

وأظهرت نتائج المسحة الطبية التى أجريت للاعبى الفريق الأول بالنادى الاسماعيلى والجهاز الفنى والطبي والادارى عن وجود حالتان ايجابيتان تحمل فيروس كورونا ( COVID 19 )، على الفور تم اتخاذ جميع الإجراءات العلاجية والتدابير الخاصة من قبل الجهاز الطبي بالنادى الاسماعيلى بالتعاون مع الدكتور محمد سلطان المستشار الطبي للاتحاد المصري لكرة القدم حتى تعافيهم وعودتهم مرة اخرى لتدريبات الفريق .

ومن المقرر أن يجري الاسماعيلى مسحة طبية ثانية فى الايام المقبلة على حسب البروتوكول الطبي المتبع من قبل وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم وجميع الاندية .

وكان تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدرأويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.



4d2a55fe-ca68-427c-b2a8-9790c838a5e0

Advertisements



9f3b4027-bb08-4af3-96af-c0c7d97014cc



32f9e284-eacd-489f-bb14-ef4cb6ebecde



37e17929-42e6-4c4f-a564-8de897c37b66



39c032fd-8a68-470d-99b0-a35820e9fbe8



279aa26f-f96d-4797-b81a-efe60bb693e0



ab8b36ad-7186-41c9-a7d3-8fddfb1d381d



b82177fc-d6ec-41b8-a98f-bdc5a4112466