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حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 4 / 7 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 4 / 7 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، اتحاد الكرة يفتح القيد للموسم الجديد قبل انتهاء الدورى الحالى بـ4 أسابيع

اتحاد الكرة يفتح القيد للموسم الجديد قبل انتهاء الدورى الحالى بـ4 أسابيع

 

اتحاد الكرة يفتح القيد للموسم الجديد قبل انتهاء الدورى الحالى بـ4 أسابيع

 

مصطفى فتحى يعلن إصابته بـ"" ويطالب الجماهير بالدعاء

 

مصطفى فتحى يعلن إصابته بـ

 

 

 

تدريب فردى لصالح جمعة قبل المشاركة فى مران الأهلى الجماعى

 

تدريب فردى لصالح جمعة قبل المشاركة فى مران الأهلى الجماعى

 

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20 لاعبا فى قوائم الأندية لمباريات الدورى بدلا من 18.. و 9 على الدكة

 

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جلسة خاصة بين مدرب الأهلي وعلى معلول في التتش.. صورة

 

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مران الأهلي بعد راحة 48 ساعة ..محاضرة سريعة وجلسة بين سيزا ومعاونيه

 

مران الأهلي بعد راحة 48 ساعة ..محاضرة سريعة وجلسة بين سيزا ومعاونيه

 

 

صور.. الإسماعيلي يعود للتدريب بعد غياب طويل بسبب جائحة كورونا

 

صور.. الإسماعيلي يعود للتدريب بعد غياب طويل بسبب جائحة كورونا

 

 

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