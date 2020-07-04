حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 4 / 7 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 4 / 7 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، اتحاد الكرة يفتح القيد للموسم الجديد قبل انتهاء الدورى الحالى بـ4 أسابيع اتحاد الكرة يفتح القيد للموسم الجديد قبل انتهاء الدورى الحالى بـ4 أسابيع مصطفى فتحى يعلن إصابته بـ"كورونا" ويطالب الجماهير بالدعاء تدريب فردى لصالح جمعة قبل المشاركة فى مران الأهلى الجماعى 20 لاعبا فى قوائم الأندية لمباريات الدورى بدلا من 18.. و 9 على الدكة Advertisements الزمالك يصرف متأخرات اللاعبين خلال 48 ساعة 52 حكما فى معسكر الاستعدادا لمباريات الدورى جلسة خاصة بين مدرب الأهلي وعلى معلول في التتش.. صورة مران الأهلي بعد راحة 48 ساعة ..محاضرة سريعة وجلسة بين سيزا ومعاونيه صور.. الإسماعيلي يعود للتدريب بعد غياب طويل بسبب جائحة كورونا

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