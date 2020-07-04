شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب فردى لصالح جمعة قبل المشاركة فى مران الأهلى الجماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، تدريب فردى بالجرى حول ملعب مختار التتش، وذلك قبل المشاركة فى المران الجماعى لفريقه، حيث قام اللاعب بنشر صورته خلال الجرى منفردًا فى التتش، مسجلاً عليها التوقيت والذى جاء فى الـ 5:20 مساء اليوم، ثم استئنف المارد الأحمر تدريباته الجماعية فى الـ 5:30 مساءًا.

ويسعى صالح جمعة لإستعادة لياقتها البدنية ومستواه للمشاركة مع المارد الأحمر وحجز مقعد دائم فى قطار الانتصارات بعد استئناف النشاط الرياضى وانتهاء فترة التوقف التى امتدت منذ مارس الماضى، ويحاول صالح الاجتهاد لإرضاء الجهاز الفنى الذى استبعده من الحسابات فى وقت سابق.

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وكان صالح مجمدا من جانب الجهاز الفنى بقيادة رينيه فايلر، بسبب تصرفاته غير المقبولة من جانب الخواجة، إضافة إلى أفعاله وتصريحاته ضد المدرب السويسرى، وآخرها ما نشره على السوشيال ميديا من صورة بمسلسل البرنس، وكأن فايلر يلقى به فى الشارع على غرار المسلسل، إلا أن تدخل لاعبى الفريق الأحمر وفى مقدمتهم محمد الشناوى حارس العرين الأهلاوي، بعد ما رأوه من حرص صالح على العودة من جديد والتزامه بالتدريبات الانفرادية، فتوسطوا لدى المدير الفنى الذى وافق على عودة اللاعب للتدريبات الجماعية.

وإستأنف فريق الأهلي تدريباته، مساء اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة بعدما سبق ومنح الجهاز الفني اللاعبين راحة سلبية من التدريبات خلال اليومين الماضيين، وذلك في إطار البرنامج الذي تم وضعه للفريق خلال فترة الإعداد الحالية ، وشهد مران اليوم جلسة سريعة بين الجهاز الفني واللاعبين، للحديث عن الوحدات التدريبية التي سيقوم اللاعبون بتنفيذها في التدريبات.

انتظم السنغإلى أليو بادجى مهاجم الأهلى فى مران ألفريق الجماعى على ملعب التتش بعدما خضع للفحص الطبى قبل المران وتأكد الجهاز الطبى من عدم مُعاناة اللاعب من أية آلام فى "صباع" القدم الذى أُصيب بكدمة فى مران الفريق الأربعاء الماضى وجعله يُغادر المران ويستكمله فى "الجيم" .