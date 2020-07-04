شكرا لقرائتكم خبر عن مؤقتة الطائرة تحدد 15 أغسطس موعدا لاستئناف النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى فى اجتماعها اليوم استئناف مسابقات الموسم الحالى 15 أغسطس على أن تنتهى المنافسات يوم 14 سبتمبر المقبل ، بعد توقف دام أكثر من 3 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد .

كما شهد اجتماع مجلس الإدارة اعتماد إلزام الأندية بإبرام عقود للمدربين من أجل الحفاظ على حقوق مدربى الكرة الطائرة خلال المرحلة المقبلة .

ومن المقرر أن تعقد اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة إجتماعا مع ممثلى أندية دورى السيدات الممتاز لمناقشة مقترحات شكل المسابقة عند عودتها مثلما حدث مع أندية الممتاز رجال .

ويعد نشاط الكرة الطائرة من الإتحادات المتوسطة التلامس فى اللعب، حيث تم وضعه فى خطة عودة التدريبات فى الفترة من بداية شهر يوليو واستئناف النشاط 1 أغسطس.

ومن جانبه أكد إيهاب عزمى عضو مجلس إدارة اللحنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة على إلتزام الإتحاد بتطبيق الإجراءات الإحترازية و البروتوكولات المرسلة من قبل وزارة الشباب و الرياضة و اللجنة الأولمبية فى عودة النشاط مجددا حفاظا على سلامة اللاعبين و الأجهزة الفنية و الإداريين .

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