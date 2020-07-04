مصدر بالأهلي لمصراوي: جلسة بين فايلر وصالح جمعة كفرصة أخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد مصدر في الأهلي، أن رينيه فايلر المدير الفني سيعقد جلسة مع صالح جمعة لاعب وسط الفريق في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة من أجل إزالة أي خلافات حدثت بينهما في الفترة الأخيرة ودفعت المدرب السويسري إلي إلزام اللاعب بأداء تدريبات فردية بعيدا عن المران الجماعي.

وقال المصدر الذي رفض الافصاح عن اسمه في تصريحات خاصة لمصراوي، إن لجنة التخطيط لقطاع الكرة برئاسة محسن صالح تري أنه من اللازم منح صالح جمعة فرصة أخيرة مع الفريق بهدف الاستفادة من قدراته علي أمل أن يلتزم في الفترة الهامة المقبلة.

وانتظم صالح جمعة في تدريبات الفريق الجماعية يوم الثلاثاء الماضي بعد أن قرر الجهاز الفني العفو عنه بعد تشاور لجنة التخطيط مع محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على فريق الكرة.

وحاول الأهلي تسويق صالح جمعة في يناير الماضي لكن لم يصل اي عرض رسمي للاعب لاستعارته ليكون النادي مضطرا إلي الإبقاء عليه من جديد.

ويصل فايلر القاهرة يوم الإثنين المقبل بعد انتهاء إجازته وسيقود مران الفريق الأحمر يوم الثلاثاء استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز في السابع من أغسطس القادم.