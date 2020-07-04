مدرب مصطفى محمد السابق: سيكون الأفضل في العالم بالتركيز والاحتراف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح خالد عيد المدير الفني الأسبق لطنطا، الذي تولى قيادة مصطفى محمد مهاجم الزمالك خلال الموسم قبل الماضي، بأنه يستطيع أن يكون أفضل لاعب في العالم إذا ركز في الملعب فقط، واتخذ خطوة الاحتراف في أوروبا.

وقال خالد عيد في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "عندما توليت تدريب طنطا في الدوري الممتاز كان مصطفى محمد انهى فترة إعارة في الداخلية، وطلبنا الحصول على خدماته، ووفقنا في ذلك."

وتابع :"مصطفى محمد يستطيع أن يكون الأفضل في العالم، لكنه بحاجة إلى التفكير في كرة القدم والتركيز فقط على الملعب، عليه أن يكون مثل محمد صلاح الذي ظهر بمستوى مميز ومتصاعد منذ احترافه في بازل."

Advertisements

وأضاف :"يمكن لمصطفى محمد أن يقود هجوم منتخب مصر إذا أراد أن يحقق ذلك بشرط أن يكون له طموح كبير، وهو بحاجة إلى اتخاذ خطوة الاحتراف في أوروبا لأنه لاعب قوي ومهاجم هداف، يستطيع أن ينجح في هذه الأجواء."

ووجه نصيحة للاعبه السابق، قائلًا :"إياك والغرور لأنه من الممكن أن يتسرب إلى نفسك مع الشهرة وبدايات النجاح، لذلك يجب عليك أن تتجب أي مشاعر ترجع بك إلى الخلف وأعلم أنك في بداية الطريق وتستطيع أن تكون أفضل كثيرًا."

وخاض مصطفى محمد تجربة طنطا وعمره 20 عامًا فقط، واستطاع أن يلعب 23 مباراة مع الفريق وسجل 6 أهداف.