يوفنتوس يكتسح تورينو ويعزز موقعه في الصدارة



عزز يوفنتوس موقعه في الصدارة عقب تغلبه على جاره تورينو بأربعة أهداف لهدف السبت ضمن المرحلة الثلاثين من الدوري الإيطالي.



أحرز أهداف فريق السيدة العجوز باولو ديبالا في الدقيقة الثالثة وأضاف خوان كوادرادو الهدف الثاني في الدقيقة 29 ثم تألق كريستيانو رونالدو بإحرازه هدفاً هو الأول له مع فريق اليوفي من ركلة حرة مباشرة، في الدقيقة 61 وفي الدقيقة 87 أحرز بديل تورينو كوفي جيجي الهدف الرابع بالخطأ في مرماه، فيما سجل أندريا بيلوتي هدف تورينو الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.



بهذا الفوز عزز يوفنتوس موقعه في الصدارة برصيد 75 نقطة فيما تجمد رصيد تورينو عند 31 نقطة في المركز الثالث عشر.



ومثلت مباراة يوفنتوس وتورينو حدثاً تاريخياً لحارس الفريق الأسطوري بوفون الذي أصبح الأكثر مشاركة في تاريخ الدوري الإيطالي برصيد 648 مباراة، ليفك الشراكة مع باولو مالديني أسطورة ميلان وزميله السابق في منتخب إيطاليا الذي يملك 647 مباراة.



كما بات رونالدو أول لاعب في يوفنتوس يسجل 25 هدفاً في موسم واحد من الدوري الإيطالي منذ عمر سيفوري في موسم 1960-1961.

المصدر: بي إن سبورت

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