اليونايتد يقسو على بورنموث وآرسنال يحيي حلمه الأوروبي ليستر يؤمّن مركزه الثالث

واصل مانشستر يونايتد سلسلة نتائجه الإيجابية بفوزه الباهر على ضيفه بورنموث بخمسة أهداف لهدفين السبت ضمن منافسات المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز.



واصل مانشستر يونايتد تألقه وضغطه على ليستر سيتي وتشيلسي في المنافسة على البطاقتين الأخيرتين المؤهلتين لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك بتحقيقه الفوز الثالث على التوالي معمقا جراح ضيفه بورنموث صاحب المركز قبل الأخير.



وسجّل مايسون غرينوود (29 و54)، وماركوس راشفورد (35 من ركلة جزاء)، والفرنسي أنتوني مارسيال (45+2) والبرتغالي برونو فرنانديش (59) أهداف مانشستر يونايتد، وجونيور ستانيسلاس (16) وجوشوا كينغ (49 من ركلة جزاء) هدفي بورنموث.



ورفع يونايتد رصيده إلى 55 نقطة وارتقى مؤقتا إلى المركز الرابع بفارق نقطة واحدة أمام تشيلسي الذي يستضيف واتفورد لاحقا، في حين تعقدت مهمة بورنموث في البقاء بتجمد رصيده عند 27 نقطة.



وفي مباراه أخرى انتزع آرسنال فوزا ثمينا على مضيفه وولفرهامبتون، بهدفين دون رد، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة نفسها.



وسجل بوكايو ساكا وألكسندر لاكازيت هدفي الجانرز، في الدقيقتين 43 و86.



ورفع آرسنال رصيده بذلك إلى 49 نقطة، في المركز السابع، بينما تجمد وولفرهامبتون عند 52 نقطة بالمركز السادس.



إلى حقق ليستر سيتي فوزاً كبيراً على ضيفه كريستال بالاس بثلاثية نظيفة اليوم السبت ضمن منافسات المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز.



وفرض المهاجم الدولي الإنكليزي جيمي فاردي نفسه نجماً للقاء بتسجيله لثنائية (77) و(90+4) في حين سجّل النيجيري كيليتشي إيهياناتشو (49) هدفا لتستقر النتيجة على ثلاثية نظيفة.



ورفع ليستر رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر يونايتد الفائز بدوره على بورنموث 5-2. في المقابل، تجمّد رصيد كريستال بالاس عند 42 نقطة في المرتبة الثالثة عشرة.



وفي مباراة سابقة عزز برايتون موقعه وصعّب مهمة مضيفه نوريتش سيتي صاحب المركز الأخير للبقاء في الدوري الإنكليزي الممتاز، بالتغلب عليه 1-صفر





المصدر: وكالات