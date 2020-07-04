رياضة | الأهلي يسعي لاحتلال إفريقيا.. خطوة واحدة تفصل الأحمر عن ضم «قاذفة الصواريخ»

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يسعي لاحتلال إفريقيا.. خطوة واحدة تفصل الأحمر عن ضم «قاذفة الصواريخ» والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى النادي الأهلي بشرى سارة في الساعات القليلة الماضية بشأن الحصول على خدمات جاكسون موليكا مهاجم نادي مازيمبي الكونغولي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان الأهلي يرغب منذ فترة في التعاقد مع موليكا خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم خط الهجوم في الفريق بالموسم المقبل.

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كما طالب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء مجلس إدارة النادي بسرعة حسم صفقة موليكا في الأيام المقبلة قبل أن ينتقل إلى أي نادي أخر.

وتواصل وكيل أعمال موليكا مع إدارة الأهلي في الساعات القليلة الماضية وأبلغهم أن اللاعب وافق على فكرة اللعب مع المارد الأحمر بالموسم القادم.

وسيسافر أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي خلال أيام ليحاول حسم صفقة موليكا بسبب صعوبتها ورفض رئيس نادي مازيمبي لفكرة بيع اللاعب إلى النادي الأحمر.