رياضة | الكشف عن سر غياب نجوم ريال مدريد الأربعة عن مواجهة بيلباو

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن سر غياب نجوم ريال مدريد الأربعة عن مواجهة بيلباو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم يتواجد الكولومبي خاميس رودريجيز نجم الفريق الملكي في قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيك بلباو غداً الأحد، في "الليحا" على ملعب سان ماميس والتي غاب عنها كل من البلجيكي إدين هازارد والفرنسي رفائيل فاران والإسباني ناتشو فرناندز للإصابة.

ويغيب هازارد بسبب كدمة قوية تعرض فيها للكاحل الذي خضع فيه لجراحة، أما فاران فقد أصيب في مواجهة خيتافي الأخيرة وخرج من القائمة كإجراء احترازي، في حين أن ناتشو ما يزال يتعافى من إصابته العضلية.

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ودخل القائمة اللاعب الشاب خابي إرناندز لتعويض غياب فاران، أكثر لاعبي الفريق مشاركة منذ عودة الدوري بعد التوقف بسبب جائحة كورونا.

وتضم القائمة كل من كورتوا ودييغو ألتوبي وداني كارباخال وميليتاو وسرجيو راموس ومارسيلو وميندي وخابي إرناندز وكاسيميرو وفيديريكو فالفيردي وكروس ومودريتش وإيسكو وأسينسيو وبراهيم دياز وفينيسيوس ولوكاس فاسكيز ورودريغو ويوفيتش وبنزيما وماريانو.