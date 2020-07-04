رياضة | صالح جمعة يوجه رسالة شكر لكهربا

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر صالح جمعة يوجه رسالة شكر لكهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام صالح جمعة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتوجيه رسالة شكر إلى محمود عبدالمنعم كهربا، زميله بالفريق، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

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وقامت إحدى الصفحات، بالقاء الضوء على دعم كهربا لزميله صالح جمعة، ليعيد نشر تلك الرسالة مشاركا كهربا بالرسالة كنوع من الشكر له.

وحرص الثنائي طوال فترة توقف مسابقة الدوري منذ شهر مارس الماضي، على التواجد والتدرب سويا، وذلك بسبب تعليق النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان صالح جمعة قد عاد لتدريبات الأهلي منذ أيام بعد غيابه لفترة طويلة عن المران الجماعي بفرمان من رينيه فايلر مدرب الفريق.