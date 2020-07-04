رياضة | أول تعليق من سولشاير بعد سحق بورنموث في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من سولشاير بعد سحق بورنموث في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق مانشستر يونايتد فوزًا عريضًا على بورنموث 5-2، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال سولشاير المدير الفني لليونايتد "سعيد للغاية، قدمنا كرة جذابة لكن لسوء الحظ الجماهير لم تكن متواجدة".

وأضاف "إذا تواجدت الجماهير في اعتقادي كنا سنسجل المزيد من الأهداف".

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ورفع مانشستر رصيده إلى 55 نقطة في المركز الرابع لكن بفارق نقطة واحدة فقط عن تشيلسي صاحب المركز الخامس والذي بوسعه أن يستعيد تواجده ضمن المربع الذهبي من خلال المباراة التي تجمعه في وقت لاحق اليوم مع ضيفه واتفورد.

وتقدم بورنموث بهدف حمل توقيع جونيور ستانيسلاس في الدقيقة 16 لكن ماسون جرينوود رد بهدف التعادل لمانشستر في الدقيقة 29 وتبعه ماركوس راشفورد بتسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض من ضربة جزاء في الدقيقة 35.

وفي الوقت بدل الضائع للشوط الأول سجل الفرنسي انتوني مارسيال الهدف الثالث لمانشستر.

وبعد مضي أربع دقائق من بداية الشوط الثاني رد جوشوا كينج بهدف لبورنموث من ضربة جزاء لكن ماسون جرينوود سجل الهدف الثاني له والرابع لمانشستر في الدقيقة 54 قبل أن يختتم برونو فيرنانديز التسجيل في الدقيقة 59.