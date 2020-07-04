رياضة | نجم بيراميدز.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم بيراميدز.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على تجديد المفاوضات مع بيراميدز سبورت، للحصول على توقيع مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبدأ النادي الأهلي في جس نبض البوركيني إيريك تراوري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت، لاستطلاع رأيه حول ارتداء القميص الأحمر، بالموسم الجديد.

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ويرغب النادي الأهلي في التوقيع مع المهاجم البوركيني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم الخط الهجومي بناءً على طلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني، قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكان نادي بيراميدز، أبدى رفضه في وقت سابق، التخلي عن اللاعب، في ظل مشاركته بشكل أساسي مع الفريق، وتمسك الكرواتي أنتي تشايتش المدير الفني، بخدماته وعدم رحيل أي لاعب أساسي للمنافسة على لقب الكونفدرالية.

ومن المنتظر أن يحسم السويسري رينيه فايلر المدير الفني، موقف اللاعب فور عودته إلى القاهرة، سواء بصرف النظر عنه أو الحصول على توقيعه قبل فتح باب المفاوضات الرسمية مع ناديه.