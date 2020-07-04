رياضة | بعد قرار الكاف.. التاريخ يجعل الأهلي بين مطرقة الذكريات وسندان اللقب الغائب

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد قرار الكاف.. التاريخ يجعل الأهلي بين مطرقة الذكريات وسندان اللقب الغائب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرارا باستئناف بطولة دوري أبطال إفريقيا 2020، في بداية شهر سبتمبر المقبل، على أن يواجه الأهلي نظيره الوداد المغربي يوم الخامس من ذلك الشهر، في دور نصف النهائي.

ربما يأتي ذلك القرار كجناحي ذبابة، أحدهما يحمل نظرة تفاؤل والآخر يحمل تشاؤما، إذ في آخر نسختين قبل الماضية، وصل الأهلي إلى الأدوار النهائية، ولكنه يفوز ذهابا أو يقترب من التتويج الذي غاب عنه سنوات، ويخسر اللقب إيابا.

في دوري أبطال إفريقيا 2017 تعادل إيجابيا مع الوداد ذهابا، وخسر إيابا بهدف نظيف، وفي نسخة 2018 فاز ذهابا أمام الترجي بثلاثية مقابل هدف وخسر إيابا بثلاثية نظيفة.

وكان آخر لقب إفريقي توج به الأهلي كان عام 2014 على حساب سيوي سبور عندما أحرز عماد متعب هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وقد يكن الشق الأول من قرار الاتحاد بإقامة نصف النهائي والنهائي من مباراة واحدة، في صالح الأهلي من ناحية تلك النقطة، إذ سيصب تركيزه على 90 دقيقة فقط أو ربما 120 دقيقة على أقصى تقدير لكسب المباراة ولن يضطر إلى مواجهة نفس الخصم مرة أخرى.

بجانب أن الأهلي يقاتل من أجل عودة اللقب إلى الجزيرة، فإنه يسعى للثأر من الوداد الذي كان سببا في خسارة لقب عام 2017.

ويبدو أن التاريخ ينصف الأهلي في تلك النقطة، إذ كان للأحمر جولات مع الثأر، مثلما فعل أمام الترجي التونسي في عام2012، عندما حقق البطولة السابعة له بنتيجة 3-2 ذهابا وإيابا.

جاء ذلك بعد أن خرج الأهلي على يد الفريق التونسي عام 2010 في نصف نهائي البطولة، بنتيجة 2-2 بحساب الهدف بهدفين للترجي خارج أرضه.

وفي عام 2019 خرج الأهلي أمام صن داونز الجنوب افريقي، بنتيجة ثقيلة بخماسية مقابل هدف، في دور الثمانية، لتأتي قرعة النسخة الحالية لتعطي الأحمر فرصة للانتقام، وبالفعل استطاع الأهلي إقصائه بثنائية مقابل هدف في دور ربع النهائي.

أما الشق الثاني من قرار الكاف وهو إقامة المباراة في بلد محايد ويختار ما بين الكاميرون والمغرب، والأقرب عقدها في الكاميرون، الأرض التي تحمل ذكريات سيئة للأهلي.

إذ لعب الأهلي على الأراضي الكاميرونية 6 لقاءات، تعادل في لقائين، وخسر مثلهما، وفاز أيضا في اللقائين الآخرين.

1- 1983، أمام فريق كانون ياوندي الكاميروني خسر بنتيجة 1-0

2- 1984، خسر أمام فريق ياوندي بنتيجة 1/0

3- 2008، تعادل أمام القطن 2-2

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4- 2013، تعادل أمام القطن 1-1

5- 2014، فاز 1-0 أمام القطن

6- 2017، فاز أمام القطن بهدفين نظيفين

بينما على الأراضي المغربية 10 مباريات، خسر 5 مرات، آخرها لقب 2017 أمام الوداد، فيما تعادل في 3 لقاءات، وفاز في مباراتين أيضا.

1- أمام كلاس كازبلانكا في عام 1984، فاز بثنائية نظيفة

2- التعادل أمام الرجاء بهدف في عام 1999

3- وفي عام 2002 خسر أمام الرجاء بنتيجة 2-1

4- أما في نسخة 2005 تعادل أمام الرجاء بهدف

5- تعادل إيجابيا أمام الوداد في عام 2011

6- خسر أمام الدفاع الحسني الجديدي بثنائية مقابل هدف في عام 2014

7- هزم أمام المغرب التطواني بهدف دون رد عام 2015

8- في بطولة 2016، تفوق الأهلي أمام الوداد بهدف نظيف

9- وفي عام 2017 خسر أمام الوداد بنتيجة 2-0

10- وفي العام ذاته خسر أمام الوداد بهدف دون رد