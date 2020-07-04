رياضة | عاصفة ميسي وجريزمان.. برشلونة في حرب معقدة بالليجا

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عاصفة ميسي وجريزمان.. برشلونة في حرب معقدة بالليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق برشلونة لقاء صعب في الدوري الإسباني، غدا الأحد، عندما يحل ضيفا على فياريال، صاحب المركز الخامس، فإذا فشل الفريق الكتالوني في تحقيق الفوز، قد يصبح الموسم كارثيا.

وإذا تغلب ريال مدريد على أتلتيك بلباو، قبل مباراة برشلونة، سيدخل الأخير مواجهته مع فياريال وهو يعلم أن الخسارة ستبعده عن الصدارة، بفارق سبع نقاط، مع تبقي أربع مباريات فقط.

ويدخل برشلونة المباراة، ونجم الفريق الجديد مستاء من جلوسه احتياطيا، ولاعبه الأعظم محور تكهنات مثيرة للقلق، ومدربه في دائرة الضوء، حيث أن مستقبله مع الفريق تحوم حوله الشكوك.

وسُئل كيكي سيتين، مدرب برشلونة، مساء الثلاثاء الماضي: "هل هناك مشكلة مع جريزمان؟".

فقال: "يبدو لي أنه في حالة جيدة، لكن لا يمكن أن يلعبوا كلهم.. يجب اتخاذ قرارات".

ويشعر جريزمان بأنه لم يحصل على المكانة التي يستحقها، بعدما دفع النادي 120 مليون يورو (135 مليون دولار) في الصيف الماضي، من أجل ضمه.

وجاء تصرف والد جريزمان غاضبا، على وسائل التواصل الاجتماعي، منتقدا سيتين بقوة.

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كما أظهرت الصور التي انتشرت في وسائل الإعلام، عدم اهتمام لاعبي برشلونة بتعليمات سيتين، أثناء فترة الراحة خلال المباريات، وظهر ميسي وهو يبتعد عن سارابيا، مساعد المدرب، بينما كان يتحدث معه.

وكان ميسي هو التالي في تصدر العناوين غير المرغوب فيها، هذا الأسبوع، حيث أشارت إذاعة "كادينا سير" إلى أن المفاوضات بين اللاعب والنادي، بشان تمديد تعاقده، توقفت.

ويبدو أن ميسي على خلاف مع مجلس الإدارة، الذي لن يرحل حتى إجراء الانتخابات في 2021.

ويمكن أن يغادر سيتين بشكل مبكر، قبل رحيل المجلس، إذا خرج الفريق من السباق على لقب الدوري.

وهناك ثلاثة أسابيع بين نهاية الليجا، ومواجهة برشلونة مع نابولي الإيطالي، في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

لذلك يمكن للنادي أن يتحرك، لجلب ما سيكون المدرب الثالث هذا الموسم، إذا استمرت الأمور في التدهور.

وفي السابق، تفوق ميسي في الملعب، وكان نجاح الفريق يغطي على المشاكل خلف الكواليس.