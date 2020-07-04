رياضة | قرار جديد في الأهلي بشأن التدريبات

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر قرار جديد في الأهلي بشأن التدريبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للمران صباح غدٍ، حيث قرر الجهاز الفني العودة للمران في الثامنة والنصف صباح غدٍ الأحد.

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وكان الأهلي قد تدرب في الخامسة والنصف مساء اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق خلال اليومين الماضيين.

وخاض الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت والذي قاده ديفيد سيزا المدرب العام للفريق الأحمر، وذلك بسبب تواجد رينيه فايلر في سويسرا.