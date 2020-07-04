رياضة | بايرن ميونيخ يقدم صفقة ذهبية لكِبار أوروبا

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بايرن ميونيخ يقدم صفقة ذهبية لكِبار أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسعي العديد من الأندية الأوروبية الكبرى على رأسها ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة وريال مدريد الإسبانيين، إلى التعاقد مع كاي هافيرتز نجم نادي باير ليفركوزن خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واستبعد كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، ضم الألماني الدولي كاي هافيرتز إلى النادي البافاري قريبا.

وفي مقابلة مع محطة (شبورت 1) التلفزيونية الرياضية، قال النجم الأسبق لهجوم المنتخب الألماني:" أقول بكل وضوح: انتقال هافيرتز لن يكون ممكنا بالنسبة لنا في هذا العام من الناحية المالية".

وأضاف رومينيجه/64 عاما/ أن " كرة القدم في كل أنحاء أوروبا وبايرن ميونخ يواجهان حاليا تحديات مالية كبيرة، طالما أنه لا يزال من غير الممكن اللعب بحضور الجمهور مرة أخرى"، وتابع بالقول إن كل واحد يعرف " مقدار القيمة (لصفقة هافيرتز) التي يفكر فيها رودي فولر في باير ليفركوزن".

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تجدر الإشارة إلى أن بايرن، الحائز على درع الدوري هذا العام، سيواجه باير ليفركوزن في نهائي كأس ألمانيا مساء اليوم السبت.

وإلى جانب بايرن، تسعى العديد من الأندية الأجنبية الكبيرة إلى ضم هافيرتز/21 عاما/ الذي يبدو أن من غير المحتمل أن ينتقل إلى بايرن في هذا الصيف بسبب تكاليف صفقة انتقال ليروي ساني إلى بايرن التي ستصل بعد الضرائب إلى مئة مليون يورو في ظل فترة كورونا الصعبة.

وبحسب تصريحات فولر، المدير الرياضي لباير ليفركوزن، ليس هناك " شيء محدد يمكن الإعلان عنه في حالة هافيرتز"، وقال في تصريحات لصحيفة "بيلد" إنه شخصيا يأمل في " أن يبقى عاما آخر، لكننا لدينا اتفاق، فإذا كان مناسبا فمن الممكن أن يرحل في هذا الصيف أيضا".

وقال رومينيجه، دون أن يستبعد القيام بصفقات أخرى بوجه عام أو بيع لاعبين أيضا، إنه يتمنى لفولر أن " يبقى هافيرتز لعام آخر في ليفركوزن، لأننا مهتمون بالمنافسة، ويجب علينا أن نقوم بالصفقات باستمرارية معينة، ولا أستبعد أيضا أن نبيع لاعبا أو آخر من أجل أن نخلق تعويضا ماليا".