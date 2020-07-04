رياضة | فايلر يحسم مصير الصفقات الجديدة في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يحسم مصير الصفقات الجديدة في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة .

ويرغب النادى الأهلى فى الإبقاء على رمضان صبحي وعدم رحيله بنهاية إعارته هذا الموسم ويسعي للتوصل لإتفاق مع هيدرسفيلد تاون الانجليزي لشراء اللاعب أو على الأقل تمديد الإعارة .

وكانت تقارير صحفية قد أشارت لرغبة هيدرسفيلد فى بيع رمضان صبحي بمقابل 7 مليون جنيه استرليني.

ويرغب الأهلي فى شراء اللاعب وكان قد قدم عرض بقيمة 2.5 مليون دولار ولكن رفض الفريق الإنجليزي العرض .