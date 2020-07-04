رياضة | ثنائي الزمالك يواجهان خطر الرحيل

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ثنائي الزمالك يواجهان خطر الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمد حسن ومحمود عبد العزيز "زيزو" خطر الرحيل عن صفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وسيفاضل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء بين هذا الثنائي بعد أن يختبرهم في المباريات ليختار استمرار أحدهم وتسويق الأخر لبيعه في الميركاتو الصيفي.

وينتظر كارتيرون لعب مباريات دوري أبطال إفريقيا المتبقية لنادي الزمالك في البطولة ليقيم هذا الثنائي بعدها ويحسم موقفه تجاههم.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد أعلن أمس الثلاثاء رسميا استكمال بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بشكل طبيعي ولكن ستلعب مباريات نصف النهائي والنهائي بنظام المباراة الواحده وليس الذهاب والإياب وستقام في دولة الكاميرون في شهر سبتمبر القادم.