انت الان تتابع بايرن يفتح باب رحيل ألكانتارا وهافيرتز خارج اهتمامات البافاري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أين ستكون وجهة الإسباني تياغو ألكانتارا بعد مغادرة البافاري؟

يبدو أن الإسباني تياغو ألكانتارا في طريقه للرحيل عن نادي بايرن ميونيخ بحسب ترجيحات رومينيغه. لكن رئيس النادي البافاري نفى في الوقت نفسه وجود أي تواصل بشأن اللاعب مع ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

رجح كارل هاينس-رومينيغه، رئيس مجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم، رحيل لاعب وسطه الإسباني تياغو ألكانتارا عن صفوف الفريق هذا الصيف، نافياً في الوقت عينه وجود أي تواصل بشأنه مع ليفربول بطل إنجلترا.

وبات لاعب خط الوسط البالغ من العمر 29 عاما، محور تقارير صحافية عدة في الآونة الأخيرة بشأن مفاوضات تجديد عقده مع النادي البافاري، والذي ينتهي في أواخر موسم 2020-2021.

فشل المفاوضات

وبعدما أشارت تقارير ألمانية في أيار/مايو، إلى أن اللاعب اتفق مع إدارة النادي على تجديد العقد، تبيّن في الأسابيع الماضية أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق، وسط حديث عن "مماطلة" من اللاعب لرغبته في الانتقال إلى نادٍ آخر، قد يكون ليفربول المتوج هذا الموسم بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ ثلاثين عاماً.

وفي ما يبدو حسما للجدل بشأن مستقبله مع النادي، كشف رومينيغه في تصريحات نشرتها صحيفة "بيلد" الألمانية ليل الجمعة السبت "لقد تفاوضنا معه بشكل جدي وحققنا رغباته. لكن يبدو أنه يريد القيام بأمر جديد في المرحلة الأخيرة من مسيرته".

وبعدما أشاد به على أرض الملعب وخارجه، تطرق الرئيس التنفيذي للنادي إلى تقارير صحافية إنجليزية وإسبانية في الأيام الماضية، أفادت عن اتفاق اللاعب الدولي مع ليفربول بشأن الشروط الشخصية لعقد محتمل معه.

وشدد رومينيغيه على أنه "بالتأكيد لم يحصل أي تواصل (من قبل بايرن) مع ليفربول. إذا كان يريد القيام بذلك، علينا التعامل معه. لا نريد أن نخسر أي لاعب بالمجان في العام المقبل. يمكنني أن أقول ذلك بوضوح".

وينتهي عقد ألكانتارا (29 عاما) مع النادي البافاري الموسم المقبل وهو توج معه بلقب البوندسليغا سبع مرات وخاض أكثر من 200 مباراة في مختلف المسابقات منذ انتقاله الى صفوفه عام 2013 من برشلونة الإسباني، عندما قام النادي البافاري بدفع الشرط الجزائي في عقده والبالغ 25 مليون يورو.

ولن يرغب بايرن ميونيخ في التخلي عن مفتاح يعد أحد صانعي اللعب في الهجوم وغالباً ما يظهر في المكان المناسب في الدفاع. وغاب ألكانتارا، نجل النجم البرازيلي السابق مازينيو، عن الملاعب في الآونة الأخيرة بسبب عملية جراحية في الفخذ، وهو ما استغله ليون غوريتسكا لفرض نفسه أساسيا في خط وسط النادي البافاري. لكن مدربه هانزي فليك أدرج اسمه في التشكيلة التي تستعد للقاء باير ليفركوزن في وقت لاحق السبت، في المباراة النهائية لكأس ألمانيا.

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وقال فليك في تصريحات الجمعة نقلها الموقع الالكتروني للنادي "العملية التي خضع لها تياغو لم تكن منذ وقت طويل، لكن خططنا سارت كما المقرر. لقد تعامل مع ضغط (تدريبي) كامل منذ الأربعاء، لذا يمكنه المشاركة كأساسي السبت. لياقته 100 بالمئة".

ويحمل ألكنتارا أيضا الجنسيتين البرازيلية والإيطالية وهو فضل الدفاع عن ألوان إسبانيا خلافا لشقيقه رافينيا الذي يدافع عن ألوان البرازيل.

هافيرتز خارج الاهتمامات

من جهة اخرى، استبعد رئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، ضم الألماني الدولي كاي هافيرتز نجم باير ليفركوزن إلى النادي البافاري قريباً.

وفي مقابلة مع محطة (شبورت 1) التلفزيونية الرياضية، قال النجم الأسبق لهجوم المنتخب الألماني:" أقول بكل وضوح: انتقال هافيرتز لن يكون ممكناً بالنسبة لنا في هذا العام من الناحية المالية".

وأضاف رومينيغه أن " كرة القدم في كل أنحاء أوروبا وبايرن ميونخ يواجهان حاليا تحديات مالية كبيرة، طالما أنه لا يزال من غير الممكن اللعب بحضور الجمهور مرة أخرى"، وتابع بالقول إن كل واحد يعرف " مقدار القيمة (لصفقة هافيرتز) التي يفكر فيها رودي فولر في باير ليفركوزن".

تجدر الإشارة إلى أن بايرن، الحائز على درع الدوري هذا العام، سيواجه باير ليفركوزن في نهائي كأس ألمانيا مساء اليوم السبت.

وإلى جانب بايرن، تسعى العديد من الأندية الأجنبية الكبيرة إلى ضم هافيرتز (21 عاماً) الذي يبدو أن من غير المحتمل أن ينتقل إلى بايرن في هذا الصيف بسبب تكاليف صفقة انتقال ليروي ساني إلى بايرن التي ستصل بعد الضرائب إلى مئة مليون يورو في ظل فترة كورونا الصعبة.

وبحسب تصريحات فولر، المدير الرياضي لباير ليفركوزن، ليس هناك " شيء محدد يمكن الإعلان عنه في حالة هافيرتز"، وقال في تصريحات لصحيفة "بيلد" إنه شخصيا يأمل في " أن يبقى عاما آخر، لكننا لدينا اتفاق، فإذا كان مناسبا فمن الممكن أن يرحل في هذا الصيف أيضا".

وقال رومينيغه، دون أن يستبعد القيام بصفقات أخرى بوجه عام أو بيع لاعبين أيضا، إنه يتمنى لفولر أن " يبقى هافيرتز لعام آخر في ليفركوزن، لأننا مهتمون بالمنافسة، ويجب علينا أن نقوم بالصفقات باستمرارية معينة، ولا أستبعد أيضا أن نبيع لاعباً أو آخر من أجل أن نخلق تعويضا ماليا".