- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن حتا يجدد تعاقده مع المدرب اليوناني كونتيس والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي حتا عبر موقعه الرسمي في "تويتر" تجديد تعاقده مع المدرب اليوناني كريستوس كونتيس لموسم واحد "دعماً للاستقرار ولما قدمه في الموسم الماضي من عروض مع الفريق"، جاء ذلك بعد أقل من إسبوعين من إعلان النادي عن نهاية عقد المدرب مع الفريق لعدم التوصل إلى إتفاق بين الطرفين على تجديد التعاقد.
وقاد المدرب كونتيس فريق حتا في الموسم الماضي، وقدم عروضا رائعة، إلا أن النتائج لم تخدمه وكان قريبا من الهبوط لولا إلغاء بطولة الدوري.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | حتا يجدد تعاقده مع المدرب اليوناني كونتيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.