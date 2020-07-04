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أليو بادجي ينتظم في مران الأهلي الجماعي

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم السنغالي أليو بادجي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي، الذي اقيم مساء اليوم السبت، على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وكان اللاعب قد غادر مران الفريق الأخير في بدايته متأثرًا بكدمة في أحد أصابع القدم، قبل انتظامه اليوم في المران الجماعي.

يذكر أن الأهلي استأنف تدريباته، اليوم، بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس وأول من أمس، في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للاعبين.

  • الوضع في مصر

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  • اصابات

    72,711

  • تعافي

    19,690

  • وفيات

    3,201

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