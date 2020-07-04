أليو بادجي ينتظم في مران الأهلي الجماعي

شكرا لقرائتكم خبر عن أليو بادجي ينتظم في مران الأهلي الجماعي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم السنغالي أليو بادجي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي، الذي اقيم مساء اليوم السبت، على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة.
وكان اللاعب قد غادر مران الفريق الأخير في بدايته متأثرًا بكدمة في أحد أصابع القدم، قبل انتظامه اليوم في المران الجماعي.
يذكر أن الأهلي استأنف تدريباته، اليوم، بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس وأول من أمس، في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للاعبين.
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