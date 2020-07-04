شكرا لقرائتكم خبر عن أليو بادجي ينتظم في مران الأهلي الجماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم السنغالي أليو بادجي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي، الذي اقيم مساء اليوم السبت، على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وكان اللاعب قد غادر مران الفريق الأخير في بدايته متأثرًا بكدمة في أحد أصابع القدم، قبل انتظامه اليوم في المران الجماعي.

يذكر أن الأهلي استأنف تدريباته، اليوم، بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس وأول من أمس، في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للاعبين.