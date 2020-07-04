شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. إجراءات احترازية مشددة قبل انطلاق مران الإسماعيلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، على تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل مشدد قبل انطلاق المران الأول للفريق

وقال دكتور إبراهيم فارس، عضو مجلس إدارة الدراويش، إن تلك الإجراءات شملت تعقيم الكرات المستخدمة في المران، وجميع الأدوات المستخدمة وكذلك تعقيم الملعب منعًا لانتقال العدوى، كما يقوم الجهاز الطبى بمتابعة الحالة الصحية مع قياس درجة الحرارة لكل اللاعبين قبل انطلاق التدريبات.

وأضاف: «يبذل مسؤولو النادى جهودًا كبيرة في سبيل الحفاظ على سلامة اللاعبين وأعضاء الفريق كافة من خلال اتباع الاجراءات الاحترازية وعمليات التطهير اليومية لفندق الإقامة والملاعب».

وأجرى الفريق الأول لكرة القدم المسحة الطبية الأولى للكشف عن فيروس كورونا منذ أيام، وخرجت النتائج سلبية باستثناء حالتين إيجابيتين، حيث سيتم اتباع كافة الإجراءات الوقائية اللازمة على أن يعودا لصفوف الفريق بعد اكتمال شفائهما.

ومن المقرر أن يقوم الفريق بإجراء المسحة الطبية الثانية خلال الأيام المقبلة للتأكد من سلامة الجميع.

واستانف الفريق تدريباته الجماعية وسط أجواء حماسية بعد إجراء المسحة الأولى، وأكدت المسحة إيجابية عنصرين من الفريق تم استبعادهما، أحدهما لاعب والآخر عضو بالطابع الطبي.

إجراءات احترازية ضد كورونا خلال مران الإسماعيلي

إجراءات احترازية ضد كورونا خلال مران الإسماعيلي

إجراءات احترازية ضد كورونا خلال مران الإسماعيلي

إجراءات احترازية ضد كورونا خلال مران الإسماعيلي

إجراءات احترازية ضد كورونا خلال مران الإسماعيلي

إجراءات احترازية ضد كورونا خلال مران الإسماعيلي

إجراءات احترازية ضد كورونا خلال مران الإسماعيلي

إجراءات احترازية ضد كورونا خلال مران الإسماعيلي

إجراءات احترازية ضد كورونا خلال مران الإسماعيلي

إجراءات احترازية ضد كورونا خلال مران الإسماعيلي

إجراءات احترازية ضد كورونا خلال مران الإسماعيلي

إجراءات احترازية ضد كورونا خلال مران الإسماعيلي

إجراءات احترازية ضد كورونا خلال مران الإسماعيلي

إجراءات احترازية ضد كورونا خلال مران الإسماعيلي

إجراءات احترازية ضد كورونا خلال مران الإسماعيلي

إجراءات احترازية ضد كورونا خلال مران الإسماعيلي

إجراءات احترازية ضد كورونا خلال مران الإسماعيلي