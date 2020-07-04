شكرا لقرائتكم خبر عن «تخطيط الأهلى» تطلب تدخل الخطيب لإنهاء أزمة فايلر وأزارو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالبت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى بتدخل محمود الخطيب رئيس النادى، لإقناع السويسرى فايلر المدير الفنى للفريق الكروى الأول، بالموافقة على عودة وليد أزارو فى ظل رغبة اللاعب فى إنهاء إعارته فى نادى الاتفاق السعودى واللعب مجددا للقلعة الحمراء، وأبلغت لجنة التخطيط رئيس النادى أن كافة محاولاتها الفترة الماضية لإقناع فايلر بعودة اللاعب المغربى- خاصة أنه إضافة قوية لخط الهجوم- لم يقتنع بها فايلر. وعلمت «المصرى اليوم» أن رئيس النادى سيبحث مع المدير الفنى الفترة المقبلة احتياجات الفريق وموقفه بالنسبة لعودة أزارو خاصة فى ظل تأييد الخطيب لوجهة نظر لجنة التخطيط مما قد يتسبب فى خلاف بين الطرفين.

من جهة أخرى أعرب محمد فخرى، لاعب فريق الشباب الذى تم تصعيده للمشاركة الجماعية مع الفريق الأول للكرة ‏بالنادى، عن سعادته بالتواجد مع اللاعبين الكبار والمشاركة فى التدريبات الجماعية.

وقال محمد فخرى: إن وجود لاعبين داخل صفوف الفريق من الجيل ‏الحالى سبق لهم اللعب فى قطاع الناشئين بالنادى، يعد أكبر دافع وحافز لتشجيعى فى الوصول للمستوى ‏الذى وصلوا إليه، والتمسك بفرصة المشاركة المستمرة مع الفريق الأول، خاصة أن تألق هؤلاء اللاعبين جعل ‏الجميع؛ سواء جهاز فنى أو جماهير ينظرون بتفاؤل كبير إلى اللاعب الذى يتم تصعيده.‏

وقال فخرى إن سامى قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفنى، يتحدث معه بشكل دائم لتحفيزه ‏خلال التدريبات ويطالبه بتخطى أى صعوبات فى الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هذه الكلمات تعد أفضل دافع ‏له، خاصة أن المدرب المساعد كان يتابعه منذ أن كان لاعبا فى صفوف غزل المحلة.‏

وأوضح لاعب فريق الشباب بالنادى أنه حرص على تنفيذ برنامج تدريبى خلال فترة توقف ‏النشاط بالتنسيق والمتابعة المستمرة من عمرو أنور المدير الفنى لفريق 99 بالنادى، مؤكدا أن طموحه فى ‏الفترة الحالية ينصب على تثبيت أقدامه مع الفريق الأول، الذى سيكون نقطة انطلاق لمرحلة ‏جديدة فى مشواره الكروى والتواجد مع المنتخب.‏

وأوضح فخرى، أنه تلقى عروضا خلال الانتقالات الشتوية الماضية ‏ولكنها تعطلت فى اللحظات الأخيرة، وأنه متفائل بالمرحلة المقبلة بعد عودة النشاط من ‏جديد.‏

وشدد لاعب شباب الأهلى على أن النادى يتبع كافة الإجراءات الاحترازية، و«يجب أن ‏نتعايش مع الظروف الحالية، من خلال التدريبات اليومية واستئناف البطولات على غرار ما حدث ‏فى العديد من الدول الأوروبية».‏

وأكد فخرى أن بطولة إفريقيا هى الهدف الأكبر للأهلى، والتحدى الأصعب للجيل الحالى القادر على ‏تحقيق حلم الجماهير بالعودة من جديد إلى منصات التتويج الإفريقية، خاصة أن الفريق يسير بخطوات ‏ثابتة نحو تحقيق هذا الحلم.‏‎ ‎

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وعلى صعيد الألعاب الأخرى اعتبر أشرف توفيق، المدير الفنى للفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادى الأهلى، قرار وزارة الشباب والرياضة استئناف النشاط الرياضى فى مصر صائبا للغاية ولا بد منه، انطلاقا من مصلحة الأندية والمنتخبات، خاصة أن العودة للتدريبات تأتى وسط إجراءات احترازية مشددة للغاية. وقال توفيق إن الأهلى يولى اهتماما كبيرا بالإجراءات الاحترازية التى وضعتها وزارة الصحة، ويركز على عمليات التعقيم والتطهير لكل الأدوات والكرات، وكافة المعدات المستخدمة فى التدريبات، إضافة إلى إقامة المران على ملاعب مكشوفة.

وأشار توفيق إلى أن النادى الأهلى يقدم صورة مشرفة ونموذجًا يحتذى به فى الالتزام بتعليمات الدولة والإجراءات الاحترازية، متمنيًا أن تسير الأمور على ما يرام، وتساهم الإجراءات الوقائية المتبعة فى عدم تعرض أى شخص للإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح أن الجهاز الفنى بالفريق الأول لكرة السلة كان حريصا خلال الفترة الماضية على متابعة اللاعبين بشكل دائم أثناء تواجدهم فى منازلهم، وكان يطالبهم بأداء التدريبات البدنية التى تحافظ على لياقتهم، ولكنهم رغم ذلك ما زالوا فى حاجة للكثير من الوقت للعودة إلى حالتهم البدنية الطبيعية والقدرة على خوض المباريات، نظرًا لطول فترة التوقف.